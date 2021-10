Francisco y México

DE verdadera tormenta en un vaso de agua cabe calificar el revuelo armado con las manifestaciones del papa Francisco con motivo de la conmemoración de los doscientos años de la independencia de México.

Para empezar, tales expresiones papales se contienen en una carta que el Pontífice de la Iglesia Católica dirige al presidente de la Conferencia Episcopal mexicana en la que afirma algo tan elemental como que la independencia es sinónimo de libertad y que es preciso fortalecer las raíces y reafirmar los valores.

Y, para que esto último se haga realidad, dice el papa que habrá de hacerse una relectura del pasado –de sus luces y de sus sombras– y que esa mirada retrospectiva habrá de conllevar una purificación de la memoria que llegue a reconocer errores dolorosos de la evangelización que pudieran haber conllevado ataques al sentimiento cristiano del pueblo mexicano.

Habla, asimismo, el papa Francisco de la necesidad de aprender del dolor, de seguir dando pasos hacia un cristianismo que cultive el diálogo, sane heridas ajenas, resulte respetuoso con todas las tendencias y contribuya a un clima de fraternidad basado en los valores de la independencia, la unión y la religión.

Pretender que tales expresiones del actual jefe de la Iglesia Católica constituyen un ataque a la labor civilizadora y misionera de España en el continente americano parece, realmente, desproporcionado, no sólo porque ya anteriores papas se hubieran pronunciado en un sentido parecido sino porque los términos del actual pronunciamiento pontificio, recogido, no se olvide, en una carta eclesial dirigida al arzobispo de Monterrey –Nuevo León–,en su calidad de cabeza del episcopado mexicano, no alcanzan, ni mucho menos, a conllevar un ataque a la labor civilizadora de España y a la evangelizadora de la Iglesia Católica en América.

Las disensiones de criterio, respetables siempre, habrá de sustentarse, no obstante, más sólidamente.