Frank Peter Zimmermann: Solista del “Concierto para violín y orquesta en Re m.”, de R.Schumann

Frank Peter Zimmermann, siempre bien recibido, será el solista del “Concierto para violín y orquesta en Re m.”, de Robert Schumann con la “Orquesta Sinfónica de Galicia” dirigida por su titular Dima Slobodenooiuk en el Coliseo de A Coruña-20´00 h.-, en un programa en el que también se ofrecen las “Suites 1 y 2”, en una selección, del ballet de Sergei Prokofiev. Zimmermann, natural de Duisburgo, fue un talento precoz llamado a ser la realidad que disfrutamos actualmente. Se formó en Essen con Valeri Gradov y posteriormente en Berlín con Saschko Gabrilof, antes de ampliar dominios en Holanda con Herman Krebbers, un maestro postergado en la memoria actual. A comienzos de los ochenta, comenzará a darse a conocer precisamente en su ciudad natal, interpretando el “Concierto K.216” de W.A.Mozart, al que sabrá guardar fidelidad en su trayectoria profesional. El violinista mantuvo una regularidad envidiable, en la que no se observan altibajos y para muestra, las formaciones con la que mantiene una permanente colaboración. Se habla de que su sonido es muy peculiar, sustentado en una técnica prodigiosa y que le ha permitido extraer el misterio y la magia de un instrumento como el “Ex Dragonetti”, de 1706, en una cesión del “Westdeutche Landesbank”, fenómeno que, con fortuna, se fue prodigando con el paso de los años, en atención precisa a virtuosos de semejante talla.

En esa línea de instrumentos con privilegio histórico, se encuentra también uno cremonés de 1706, que fue mimado con delicadez por el mítico Kreisler. Insistimos en esas cualidades entre las que sobresale un timbre de rara intensidad, penetrante para mayor acentuación, a caballo de un vibrato portentoso, sin excesos de pulsación que dañen la necesaria belleza de pasajes concretos. Las comparaciones con otros colegas como Vengerov, no vienen al caso, y como detalle, bastará con saber apreciar los delicados “stacatti”, y los “spicatti” de una transparencia obvia, constatable en cuidados registros sonoros: Los “Conciertos de Sibelius y Prokofiev, con la “O. Philharmonia” y Maris Janson, o ya que de Prokofiev va la jornada, los dos conciertos”, la “Sonata para violín solo”, otras dos para violín y piano y las “Cinco melodías Op. 35b”, con la “Berlin P.O.”, dirigida por Lorin Maazel.

El “Concierto para violín y orquesta en Re m.” , de Robert Schumann, pertenece a la etapa final de su vida, entre las frecuentes penurias que nublaban un fatídico horizonte, cuidado y mimado por su apreciada Clara y rodeado al mismo tiempo por quienes le apreciaban profundamente, su admirador Johannes Brahms y otro de sus puntos de apoyo, el virtuoso y polémico Joseph Joachim. Una historia de afectos cruzados que alimentará literatura en abundancia. Este violinista, que marcará época, supo ganárselo en esos momentos acuciantes, tras encontrarle en 1853, en la interpretación del concierto de Beethoven, en las actividades del “Festival de Düsseldorf” y a consecuencia de lo cual, no dudará en obsequiarle con un par de primicias, entre las que aparecía la “Fantasía en Do M. Op.131”, obra que con seguridad, quedará como un agradecido detalle de reconocimiento. El concierto que tendremos, decididamente tuvo respuesta negativa. Joachim no quedó a gusto con la obra, decidiéndose a la postre por condenarlo a vivir un obligado silencio, aludiendo que sería la posteridad quien tuviese la última palabra, un plazo que se encuadrará en el espacio de cien años.

La edición de Clara Schumann, Wieck de nacimiento y enfrentada a su progenitor desde muy joven, no da testimonio en su considerable volumen de su posible valor. Será una sobrina nieta de Joachim, Yelly d´Aranyi, también violinista, sobrepasado el siglo y en 1933, quien pretenda reivindicar su valor real, dando a conocerla a partir del original que celosamente, se conserva en la Biblioteca del Estado de Prusia. Por su parte, la hija de Clara, no dudará en secundar la voluntad de su madre y la de otros amigos íntimos. Será Yelly quien soporte el pulso, consiguiendo que la obra se dé a conocer, aunque por infortunios del destino, no se estrenó en Alemania, a consecuencia de la situación histórica que ahogaba al país, y la razón no precisa mayores explicaciones. Yelly, la defensora del concierto y Yehudi Menuhin, era judíos. Lo hará en 1937 Georg Kulenkampff. El concierto podrá dar argumentos a Joachim, ya que el autor se entregaba al lucimiento, en el estilo de Felix Mendelsohn, Max Bruch o el belga Vieuxtemps.

Prokofiev con una selección de las suites Primera y Segunda, de “Cenicienta Op. 87, compuesto entre 1940/4, con argumento propio, a medias con Nikolai Volkov, y con estreno en Moscú, el 21 de noviembre de 1945. Uno de los ballets por excelencia, que se une a otros con los que tuvo una fortuna reconocida, hablaremos de “Chout, el bufón op. 21”,”Trapecio”, sobre argumento de Boris Romavnov; “En el Dniéper” (Sur le Borysthème), para Sergei Lifar y con estreno parisino, en 1932; “Romeo y Julieta Op. 64”, entrando en puja con otros que nacían de la inspiración Shakespereana. “Cenicienta” se fue perfilando en Nikolina Gorá, donde los abedules pasaban del verde al dorado y que dejarán como resultad tres suites orquestales, mientras completaba la “Sinfonía nº 6” y la primera parte de “La guerra y la paz”, recién presentada con aceptación en el Teatro Mali. La segunda parte, la prepararía con Samosud, en lo que sería una de las grandes óperas.