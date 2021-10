“La esencia del progreso está en cambiar la sociedad para mejorar y para ello es preciso derribar muros y tender puentes a través de la tolerancia y el diálogo, es nuestra esperanza”

FRANS Timmermans, diplomático y político laborista neerlandés, tiene muchos atributos que le convierten en uno de los personajes más destacados de la UE: su liderazgo en la lucha contra el cambio climático (hay que actuar, el tiempo se acaba, reclama unidad de acción entre la sociedad y los políticos, como el eje principal para conseguir reducir el cambio climático, que es cosa de todos) y su apuesta por el Pacto Europeo Verde como herramienta para proteger el planeta, siendo la figura clave para sacarlo adelante.

Su compromiso con el uso de tecnologías y productos limpios en todas las fases de los procesos productivos; impulsor de una nueva estrategia de biodiversidad más ambiciosa para el 2030; su profundo espíritu europeísta le llevó a luchar por el alma de Europa (más necesario que nunca en una época en la que los nacionalismos exacerbados empujan a la fragmentación); su defensa de la democracia y del Estado de Derecho.

Timmermans, durante 7 años se dedicó a la carrera diplomática, después fue ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos (2012-2014). Desde 2014 es vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde desde 2019. Ante el Parlamento Europeo defendió las renovables, lamentó los cinco años de retraso para anticiparnos a la transición energética, ya que dependeríamos menos de las importaciones de los combustibles fósiles y del gas natural, que han incrementado el precio de la electricidad.

Su contribución ha sido clave en desplegar políticas necesarias para que la UE reduzca sus emisiones de CO2 en un 55% en el 2030, respecto a 1990, y que avance hacia la neutralidad climática en el 2050 (hay que atribuirle el mérito de haber puesto en marcha un fondo financiero para compensar a las regiones más afectadas por esta transición ecológica).

Según Timmermans el coste de la transición va a ser duro, pero hay que hablar menos de ello y más del coste de lo que puede suponer no hacer la transición (no solo en términos socioeconómicos). Animó a los políticos a abrazar la belleza del compromiso y utilizar el diálogo y la tolerancia para buscar acuerdos huyendo de posiciones radicales que no ayudan al planeta.

A su trayectoria política hay que añadir una trayectoria académica y profesional impecables, que le han servido para ser investido recientemente Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, reconocimiento más que merecido por sus grandes cualidades, trayectoria y calidad humana. Amigo Frans: enhorabuena! Te sigo muy de cerca, tengo un grato recuerdo tuyo tras tu buena acogida y los momentos compartidos en la Cumbre del Clima en Madrid, además de la excelente sintonía existente entre ambos, de ahí que a través de estas líneas quiera expresarte mi reconocimiento, amistad y afecto.