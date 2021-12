Fridays for future: del ‘boom’ al declive

DURANTE los últimos años, movimientos sociales ecologistas, como Fridays for future, movilizaron a una gran multitud de personas que exigían un cambio. A pesar de que estos movimientos sociales pusieron en marcha importantes cambios tanto en la política nacional, como en la internacional, ¿por qué acabaron entrando en declive? ¿Es porque la gente se acabó cansando de la lucha? ¿Es porque las élites reprimieron al movimiento? ¿Es porque se produjeron enfrentamientos dentro del propio movimiento social? Estas preguntas, ya se las planteaban distintos autores como Sidney Tarrow, Charles Tilly o Alberto Melucci.

Todas estas cuestiones son causas que contribuyen al debilitamiento y desaparición de los movimientos sociales, pero existe también un motivo más usual: dado que su poder depende de las oportunidades externas, cuando éstas se expanden de los manifestantes a los partidos políticos, los movimientos pierden su principal fuente de poder. Y es que, a pesar de que durante periodos de tiempo los movimientos sociales puedan parecer irreducibles, este invencible poder, rápidamente se dispersa y son devorados por formas políticas más institucionales, como partidos políticos.

La base de los movimientos sociales es la acción colectiva, que surge cuando se dan las oportunidades políticas para la intervención de agentes sociales, es decir, la probabilidad percibida de que las acciones de protesta social conducirán al éxito en la consecución de un resultado deseado, siguiendo a los sociólogos Jack Goldstone y Charles Tilly.

Sidney Tarrow, sociólogo y politólogo estadounidense, declaraba que las oportunidades políticas no desencadenaban automáticamente episodios de acción colectiva. Pues, junto a las oportunidades políticas, también son factores fundamentales en la creación de un movimiento social, las precondiciones sociales, la movilización de recursos, así como la mística o el sentimiento de identidad individual y colectiva al movimiento.

Los movimientos sociales, como afirma el catedrático de psicología social Lupicinio Íñiguez-Rueda, se caracterizan por tener una débil estructura, presentar generalmente un discurso temático con un ámbito de intervención de política no convencional, orientados hacia el poder de forma conflictiva y con la naturaleza de sus recursos de carácter simbólico: como es el caso de Fridays for future. Y pese a que a menudo se señala a la protesta como su cara visible, no se limitan sólo a ello, sino que también construyen organizaciones, elaboran ideologías, movilizan al electorado y crean una identidad colectiva en torno a sus reivindicaciones.

Este último elemento es el más común en los movimientos sociales y el que puede llevar del movimiento potencial a una acción colectiva. Sin embargo, una vez organizado el movimiento social, la aplicación de la política deseada tiene que competir con la aspiración de la organización a mantenerse a sí misma y, por tanto, un factor elemental es conservar el desafío contra el rival. Pues de lo contrario habría un movimiento social evanescente, como declara Sidney Tarrow, donde los cambios políticos conseguidos precipitarían su propia desmovilización y éste aspiraría a su propia desaparición o se desvanecería, como denomina el catedrático de antropología James C. Scott, en una “resistencia”.

Sidney Tarrow exponía que un grupo podía decidir asumir costes muy elevados por una protesta si creía que las oportunidades de tener éxito eran elevadas, sin embargo, el mismo grupo podía decidir evitar un coste muy modesto si creía que las posibilidades de tener éxito eran reducidas. Algo que explica muy bien este caso, donde la desilusión y agotamiento, sumados a la crisis generada por el coronavirus y las dificultades inherentes de los movimientos sociales ecologistas, han sido factores transcendentales en la evanescencia del movimiento.

“Tenemos en nuestro poder comenzar de nuevo el mundo” (Thomas Paine).