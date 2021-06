‘Friends’, suave venganza

YA escribimos aquí sobre esos dos arreones de nostalgia que sucedieron casi el mismo día: el regreso de Felipe González a las pantallas (‘El hormiguero’) y el regreso de ‘Friends’, en esa especie de reunión de viejas glorias para la HBO. Muchas de las cosas que echamos de menos han salido por la televisión, nos guste o no, ni siquiera pertenecen al blanco y negro, aunque también. Existe, en efecto, una nostalgia televisiva, a pesar de esos que denigran cualquier cosa que salga por la pantalla, lo cual es, como cualquier generalización, un grave error. O el síntoma de un grave desconocimiento.

Desde que la televisión invadió nuestros hogares, la historia se construye también de esos momentos de archivo, y de todos los VHS que un día grabamos con entusiasmo, de la misma forma que los viejos álbumes de fotografía refrescan nuestra memoria, mejor que los recuerdos borrosos. Quizás ni Felipe González ni ‘Friends’ les parezcan fundamentales para su vida, pero sí lo fueron para mucha gente, cada uno a su manera. Su regreso estos días pone sobre la mesa la necesidad de luchar contra el borrado del pasado, especialmente de la mano de los adanistas, que creen que la Historia empezó ayer por la tarde, es decir, cuando ellos comenzaron a salir en ella.

Lo malo de la nostalgia y de la memoria es que normalmente nos lleva a la juventud perdida. Hay mucho vídeo morboso por ahí enseñando cómo los famosos han cambiado, algunos para bien. Contemplar ahora a esta gente de ‘Friends’, una serie de la que nos gustaba sobre todo la canción inicial, nos hace preguntarnos sobre nuestro propio careto contemporáneo, sobre ojeras y arrugas prematuras, vamos, lo que hacemos en cualquier comida de Navidad. Pero en realidad el morbo reside en verlos a ellos, que, por supuesto, no eran eternamente jóvenes y graciosos, como nos parecían entonces. Nos gusta saber que la amistad puede perdurar mucho más que la tersura de la piel.

Centrándonos en ‘Friends’ (de Felipe hablamos ya otro día), la gran pregunta es de dónde viene la nostalgia. ¿De sus diez temporadas? ¿De que nada de lo que sucede ahora en televisión nos llena lo suficiente como para olvidarla? ¿Del placer de encontrar a viejos amigos, diecisiete años después, aunque sean personajes de ficción? ¿Es acaso como una de esas reuniones que celebra una vieja promoción universitaria? Son divertidas, incluso emocionantes, pero siempre piensas en ellas en todo lo que no fue. Y siempre viajas a la búsqueda del tiempo perdido (que, por supuesto, no encontrarás).

También he pensado que ‘Friends: The Reunion’ tiene algo de suave venganza. No todo va de mostrar incipientes barriguitas, queridos. En realidad, puede servir para recordar que la verdadera comedia está desaparecida (o se la han cargado), y que esto mismo, un homenaje, es lo que deberíamos hacer un día no muy lejano con ‘Seinfeld’, con ‘Modern Family’, y por supuesto con ‘The Big Bang Theory’, a pesar de los riesgos que conlleve tener a Jim Parsons (bueno, a Sheldon Cooper, más bien) en una reunión nostálgica. Y con ‘Los Simpson’, aunque no se pueda reunir a unos dibujos animados, antes de que su brillante incorrección política sea finalmente domesticada.

No es que ‘Friends’ sea un tratado sociológico en el que mirarnos (por cierto, ‘Gran hermano’, tampoco...), pero al menos nos recuerda cómo nos reímos, y cómo la comedia y el ingenio se enfrentan hoy a este presente que destruye el humor, que quiere domesticar la risa y domesticarlo todo. Una pena.