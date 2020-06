Frío/Negro

Conservo, como oro en paño, un ejemplar de la revista Expo, que me regaló su director el 8 de diciembre de 1989, en el Centro Internacional de Prensa de Estocolmo. Me encontraba en la capital sueca en calidad de corresponsal de EL CORREO GALLEGO con motivo de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Camilo José Cela. En ese lugar entrañable que era el Foreign Ministry Press Centre solíamos encontrarnos todos los periodistas foráneos, y, aparte de mandar las crónicas a nuestras redacciones, aprovechábamos para hacer amistades en torno al cotidiano Vinglogg, un delicioso vino caliente especiado que sentaba de maravilla frente a las inclemencias del tiempo. De entre los profesionales de los medios autóctonos que se movían por allí, pude conocer a una gente absolutamente encantadora. Me gustó contrastar opiniones sobre el país y sus costumbres, por mi parte aprendidas en volúmenes del estilo del archiconocido Suecia, Infierno y Paraíso. Y quien me dejó las cosas más claras, y desde luego muy diferentes a todo lo que había leído sobre el tema, fue, precisamente, el hombre de Expo. Ya entonces era muy conocido allí como investigador minucioso, experto en materias como la relación de la extrema derecha (y los movimientos nazis) con el poder o la trata de blancas.

expo, barómetro ético...

Aquel hombre se llamaba Stieg Larsson. Tímido, y con cara, por cierto, de no matar una mosca, era, además, un escritor secreto, que estaba elaborando, con absoluta calma, unas dilatadas, violentas y complejas narraciones que denunciaban lo más negro y abominable de los gélidos países nórdicos. Esos escritos tardarían en ver la luz. Y lo harían 16 años más tarde. En 2004 murió de un ataque cardíaco, días después de entregar a la editorial Norstedts el tercer y último volumen de la saga que le haría universalmente conocido, Millennium (nombre de la revista en la que trabaja el protagonista, y que tiene todas las características de lo que era, en realidad, el propio medio de Larsson). El primer tomo, Los hombres que no amaban a las mujeres, saldría un año después. En los dos años sucesivos, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Su éxito Urbi et Orbi fue instantáneo, debido, en gran medida, a su protagonista, la hacker punky Lisbeth Salander, a quien Mario Vargas Llosa saludó con un “¡Bienvenida a la inmortalidad de la ficción!”. Pues bien. Variety contaba el otro día que Amazon prepara una nueva serie basada en ella. Celebraremos su vuelta...