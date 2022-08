CUANDO pasan los años y uno se reencuentra con alguien del pasado puede ocurrir que lo que creía olvidado reaparezca. Que se convierta en fuente de inspiración para lograr objetivos que hasta el momento no se habían planteado en serio. Al cruzarse de nuevo con unos ojos que nos miraron como nadie lo había hecho, al escuchar una voz que se convirtió en dulce melodía para nuestros oídos, todo parece cubrirse de colores vivos, que llaman al disfrute de los sentidos, a dejarse llevar por el instinto. A lograr imposibles, a luchar por todos nuestros deseos, mudando de hábitos, volviéndonos mejores personas, cambiando física y espiritualmente.

Pensamos en lo que pudo haber sido y no fue. En lo que puede ser y en cómo puede cambiar nuestra vida. Dudamos, valoramos opciones, nos hacemos ilusiones y nuestro cerebro no para de trabajar, con frecuencia teniendo que luchar con lo que dicta el corazón. De todos es conocido eso de que el corazón tiene razones que la razón no entiende... La prudencia nos pone límites, a veces el miedo nos paraliza y a lo del ‘carpe diem’ y el ‘tempus fugit’ se une el temor a que salga mal, a que nos equivoquemos. En ese caso gana la razón y pierde el corazón. ¿Qué es mejor? ¿Lanzarse y equivocarse? ¿O ser cobardes y arrepentirse luego? Un difícil dilema al que nos enfrentamos cuando se trata de algo parecido al amor...

Podemos creernos invencibles, capaces de todo, que nada se nos resiste si nos sentimos en posesión de ese regalo que es la persona amada o deseada. Así nos lo hacen creer mientras dura el juego de seducción, mientras el papel de caballero andante es interpretado con maestría como en un gran estreno. Aplausos. Ese tiempo de conquista, de mostrar la mejor cara de uno mismo debería durar para siempre, regando el sentimiento amoroso cada día. No queremos una única actuación, sino contar con un pase diario para disfrutar de esa película en la que somos los protagonistas, sin que existan villanos que nos impidan lograr nuestro objetivo. Lo tenemos merecido. Si cada abrazo es un poema escrito en la piel deseo convertirme en una antología.

Considero que somos responsables de nuestro estilo de vida y que cuando intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y hacer las cosas con pasión, dejándonos el corazón, es como nos convertimos en fuente de inspiración para el otro. Deseamos ser la niña de sus ojos, el aliento que necesita la otra persona para vivir. Latir al compás de su corazón y descansar en su respiración. Tocar el infinito.

Dicen que cuando algo te hace feliz y a la vez te da un poco de miedo es porque es exactamente lo que necesitas. No sé si será cierto porque cuando nos acostumbramos a ciertas rutinas y nuestros hábitos cotidianos están tan asentados que tememos cambiarlos por la presencia del otro, llegan las dudas, los temores y con ellos las renuncias y los límites a la libertad. No se trata de poner cadenas ni atar a nadie, pero la fidelidad y la exclusividad deberían darse por sentadas cuando se trata de asuntos de cama. ¿Se puede amar para siempre? ¿El amor es eterno pero termina? ¿Termina pero nunca muere? Una paradoja detrás de otra.

“Soñar. Ir tras lo desconocido. Buscar la belleza es una recompensa en sí mismo. El hombre debe perseguir lo que excede a su comprensión, sino para qué existe el cielo” (Z, La ciudad perdida).