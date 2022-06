Funcionamento administrativo

A administración pública: local, provincial, autonómica ou a do Estado, é omnipresente na vida diaria de todos. Está permanentemente nas nosas vidas para case todo, ben sexa por razóns económicas, laborais, de servizos públicos, ou por asuntos referidos aos dereitos a dirimir en sede xudicial: é omnipresente e, en moitas ocasións, un peso pesado insoportábel, e case sempre por razóns dun funcionamento burocrático ancorado no pasado máis kafkiano e entreverado coa nova burocracia informatizada.

Se a este panorama lle engadimos as facilidades de eludir axilidade apoiadas nos argumentos pandémicos, temos unha ensalada de moi dificil dixestión. O esperado da administración pública é que, xestionando os intereses de todos, engada á súa función de control e de prestación de servizos públicos un elemento colaborativo ou fluidificador, axilizador das relacións sociais e económicas que pasan pola súa man: é dicer, en termos planos: que sirva para algo máis que para amolar.

Non obstante, non é así. Non é só unha impresión dos cidadáns. Non se trata da fatiga que sofremos nas nosas relacións coa administración pública que mesmo pode chegar a ser dolorosa.

É xa unha observación da Comisión Europea, entre cuxas suxestións (noutros casos se interpretan como mandatos, depende da comenencia), as que ten feito ao Estado español, figura a necesidade de reformar a administración pública en todos os seus órgaos e componentes a fin de cumprir co obxectivo de servir de vehículo áxil ás relacións económicas e sociais dos cidadáns, directamente dos axentes económicos protagonistas.

E non é por falta de coñecemento, non, porque se hai unha parte da administración de novo cuño e que funciona (a respeito dos seus fins) de maravilla é a facenda pública. Do mesmo xeito que se constituíu –ex novo– a administración da facenda pública española, é lóxico pensar que se pode levar a cabo a posta ao día dos órgaos e mais do funcionamento ordinario dos restantes componentes da nomeada administración.

Non hai atisbos do nacemento da administración única: o principio aforrador de trámites, tempo, procesos e recursos económicos que supón o funcionamento baixo ese principio non existe, e o normal é presentar –por esixencias do guión– unha e outra vez os mesmos documentos á mesma administración ou á irmá administrativa para levar a termo os mesmos trámites unha e outra vez nunha especie de delirio.

Non é normal que a esta altura de século os concellos (con excepcións honrosas, todas no sul galego) tarden 18 ou 24 meses en conceder unha licenza para a actividade que así o requira. Non é normal que o tempo medio de espera para a declaración de situación de dependencia a unha persoa nesa situación poida chegar a un ano. Non é admisíbel que haxa que pedir cita previa para se empadroar, ás veces con 20 días de demora.

Non se entende que pasen anos e anos e non se cumpran as sentenzas por má praxe da administración. Carece de sentido na ciencia da xestión que a Administración sexa un obstáculo á vida dos cidadáns, en lugar dun elemento nacido para a xestión do ben común.