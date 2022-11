Fundido a negro

VOU atopando anacos de memoria nas televisións, nos xornais, nas librarías. Vinte anos despois, a memoria aciaga e oleosa do Prestige volve á superficie, cóbrenos de novo co seu plástico manto negro, pero, ao tempo, esa memoria cruel nos salva, nos purifica, nos descontamina.

Vinte anos non é nada, pero tamén é un mundo. Eramos relativamente novos entón. Corenta anos, en concreto, aínda felices na noite, flaneurs de Compostela baixo unha choiva de bares e cemiterios. Pero o afundimento do Prestige foi un golpe tan feroz que conmoveu os nosos cimentos pétreos, sacudiu nosa vella xeoloxía. Parecía imposible, afeitos a tanto inmobilismo, que algo removese as rocas ancoradas no fondo, que algo nos espertase do soño no fogar.

E foi ese bramido de Leviatán, serpeando fronte a Muxía, os seus reflexos oleosos como as serpes da Oda do vello Mariñeiro de Coleridge. Tamén foi esta a narración dun pesadelo. O fuel vertido, fuel de refugallo, combustible ruin que di Pereiro, foi o perfume dese pesadelo. Unha culpa que non nos pertencía, como non fose a culpa de vivir no paraíso, converteuse no noso albatros, colgando do pescozo como unha cruz. O albatros que nos vencía a cerviz cara á merda negra. O pecado non era noso, pero si o castigo.

Escoito as voces dos máis novos nos informativos locais. Algúns non logran formular en que consistiu a traxedia mariña, aínda que ese nome tan inapropiado, Prestige, Prestige, sacode cun raro eco as súas cabezas. Apenas debuxan un bosquexo, pero hai quen foi informado. Aí está, si, outra vez, aquela foto de Xurxo Lobato. O momento da morte. O afundimento. E todo o demais. A pulcritude de Muxía, desde o Parador, serve de escenario para mirar hoxe o océano onde o monstro vertía o seu líquido mortal. A presentadora di que hai preto de corenta mil barcos ao ano nas proximidades, nesta feroz autoestrada mariña: Wild Atlantic Way. Non só pola beleza, a gran beleza da Costa da Morte. Tamén por esa latente ameaza que chega desde o pasado. Unha fantasmagoría persistente.

Un trinta por cento leva no seu bandullo materiais perigosos, pero xa non hai monocascos. Se iso serve para animarse... Escoito algunhas declaracións: científicos, ONGs ambientais, Nunca Máis, que emerxe como emerxe a memoria daqueles días terribles (presentouse, por exemplo, o documental 20 anos de dignidade). Escoito: “claro que podería volver ocorrer: cen barcos ao día pasan fronte ás costas de Galicia”. Unha dolorosa procesión.

Como sucede con todas as grandes traxedias, hai un momento de catarse. Un orgullo, tamén, daqueles días nos que unha multitude global apareceu en Galicia para limpar o mar coas súas mans. Segue sendo emocionante, como entón. O relato memorioso de Xosé Manuel Pereiro (Galaxia) non está exento de humor. É un relato con moito sabor xornalístico. Un relato dunha gran traxedia da modernidade, aínda que (afortunadamente, di) non existían as redes sociais. Hai tamén unha narrativa doméstica, de proximidade, xunto ás especificacións técnicas ou a lembranza de como sucedeu o que sucedeu.

Sobre a miña mesa, outros fragmentos da memoria chegan á superficie: Vinte voces por vinte anos, vinte breves textos que traen de volta as mans dun país. A dignidade do traballo das mans, que dixo Rivas, ou John Berger. E Man de Camelle, que morreu de tristeza. Ou de “desesperanza diante do espectáculo da aniquilación”, di Freixanes.