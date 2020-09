AL final del verano la verbena económica ha abierto con los farolillos de rigor, pasodobles y congas, buñuelos para todos, felicitaciones a gogó y la celebración de un matrimonio de tronío. Para no caer en tentaciones nacionalistas se dice que CaixaBank y Bankia se fusionan, aunque en realidad la primera absorbe a la segunda. Del acuerdo nacerá la primera potencia bancaria de España y la bolsa no ha tardado un tango en aplaudir y revalorizar a las contrayentes. Amplios sectores de la opinión y del capital no han dudado en arrimar las sardinas al ascua de la fiesta.

Quienes no sabemos ni pum de economía nos hemos quedado atónitos, mirando desde la periferia y esperando ver la marcha de los convidados al festín. Como en toda verbena que se precie, apagadas las luces y marchados los músicos, quedarán en el suelo latas vacías, desperdicios para barrer, la decrepitud del escenario y el silencio incómodo de los obreros sin futuro. Y sentimos que los pasos hacia el oligopolio de la banca no se detiene ante ningún tipo de crisis, ni económicas ni pandémicas. Las utiliza a su favor.

Después de cada verbena comprobamos cómo el negocio económico aumenta su capacidad prestamista y especulativa y abandona los compromisos socioculturales del pasado. En este matrimonio confiamos en que quede viva la labor social de la Fundación “la Caixa”. Es la única esperanza positiva.

En paralelo no podemos dejar de temer la concentración de poder en diez grandes corporaciones bancarias –en 2006 había 62 entidades operativas–, que han despedido a más de cincuenta y dos mil empleados en una década, y controlan casi el 70% del negocio. La nueva unión abandonará en la pista a unos dieciséis mil despedidos, acortará las posibilidades de oferta y competencia, dejará a muchas poblaciones frente al cajero automático, el 61,8 % de participación que el Estado tiene en Bankia se reducirá al 14 %, de los 24.000 millones con que Rajoy la reflotó no recuperaremos ni siete mil... Por esto no me gusta la notica. Y porque cuando el capital se va de verbena la pagamos los débiles de bolsillo.