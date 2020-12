Galdós, aún muy vivo

VI con gran devoción la última entrega de ‘Imprescindibles’ en La Dos: no suele defraudar. Esta vez, bajo el título de ‘El siglo de Galdós’, Calvo Buttini nos muestra un imagen muy carnal y directa del escritor, humana hasta la médula, e inevitablemente literaria. Pero es un Galdós que respira cerca de nosotros, que se agita y se emociona, aunque mantenga ese temple de escritor que aprende rápido el oficio, esa prosa que apenas yerra, que se desliza sobre las telas tantas veces sucias de la historia.

Ya casi toca a su fin el año del centenario de Galdós, y este documental puede servir de despedida, pero el escritor merece mucho más. Tengo la sensación de que, aunque se han hecho algunas cosas (la principal, siempre, es leer sus obras), hemos atravesado los últimos doce meses sin percatarnos de lo que Benito Pérez Galdós significa, o debería significar, para nosotros.

Pero es verdad que hemos estado ocupados en otras muchas cosas. Mala suerte ha tenido el canario con la pandemia, que se lleva por delante recuerdos y nostalgias, y nos ha atado al triste yugo del presente furibundo, como también fue el suyo, por tantas cosas. A pesar de eso, fue muy capaz de viajar por la Historia, cercana y lejana, con una aparente facilidad de prosa, escribiendo como quien bebe agua, y una capacidad productiva asombrosa, a la manera de otros gigantes del realismo, que no fueron pocos.

El documental llama la atención por su peculiar forma de mostrarnos al literato. Es cronológico, eso sí, pero describe muy bien los golpes emotivos en la vida de Galdós, alejándonos de su imagen de escritor torrencial, que lo fue, y acercándonos sus poderosas tormentas del alma y del corazón, que no son hoy desconocidas. Afortunadamente, no soy de los que juzgan a los artistas por su vida (muchos no resistirían un mediano escrutinio: y con una vida convencional, quizás no hubieran logrado componer obras de relumbre).

Este Galdós, excelente dibujante, que fumaba y no bebía, enamorado de Santander y amigo de Pereda, se descubre finalmente como autor de novelas universales, contando la Historia desde los de abajo, donde realmente se produce lo que mueve a las generaciones, lo que crea el tejido de la vida y de un país. Metódico en el escribir y poco en el vestir, madrugaba y se ventilaba un novelón de 300 páginas en tres meses. Los ‘Episodios’ y el teatro de madurez le resultaron muy rentables, pero fue generoso y gastó más de lo debido. Y tan vez el teatro fue su verdadera vocación, mientras crecía el genio de María Guerrero. Y mientras se agudizaban las protestas contra él: tres veces fue nominado al Nobel y tres veces le fue negado.

Cien años después, quiero pensar que este gigante literario está muy vivo. Sus historias de amor reverdecen hoy en cartas como las de la Pardo Bazán. Ese amor lleno de pasión es suficiente para celebrar este siglo galdosiano. Y aunque Concha Morell, y Lorenza Cobián, y Teodosia Gandarias, tienen un lugar en su biografía, ahí están las 92 cartas que doña Emilia remitió a su “respetado maestro”. Así empieza este documental: “Te morderé un carrillito o tu hocico ilustre; te como un pedazo de mejilla y una guía del bigote. Te daré a besar mi escultural jeta gallega. Búscame casita, niño”. O sea.