Galegos na defensa de Bos Aires

En xuño do ano 1806 un total de 1.600 soldados británicos con oito canóns, ao mando do coronel Beresford, atacaron por vez primeira Bos Aires, aproveitando a Guerra con Francia e a ocupación do Reino de España por esta. Daquela esta cidade do río da Prata tiña uns 42.000 habitantes, Montevideo da outra banda do río, a 200 quilómetros, non chegaba aos 10.000. Non había ningunha cidade dese tamaño na Galiza. Bos Aires era capital do Vizrreinato do Río da Prata, que se fundou no ano 1776, e comprendía ademais do que hoxe é Arxentina, Uruguai, Paraguai e Bolivia, aínda que grandes zonas do territorio, no sur e no Chaco, estaban baixo dominio dos povos autóctonos.

Sobremonte, o Vizrrei, mesmo tendo tropa abondo para resistir entregou Boa Aires aos ingleses, fuxindo cara o interior. A reconquista comezou á marxe do Vizrrei, por iniciativa de Montevideo no mes de agosto, cando uns 3.000 homes mandados por Santiago Liniers iniciaron o asalto á cidade ocupada. Contaba con tropas chegadas de Montevideo e milicianos do interior da provincia. Os ingleses foron derrotados. Mais non aceptaron o triunfo dos bonaerenses e envían moitos máis soldados á zona. En febreiro de 1807 toman Montevideo. No mes de xuño Whitelocke –novo comandante británico- decide atravesar o río da Prata e atacar por segunda vez Bos Aires, contando para isto con 110 barcos e uns 12.000 homes soldados.

Liniers para garantir consolidar a reconquista de Bos Aires dos británicos convocou aos cidadáns segundo a orixe para formar milicias (nados no vizreinato, galegos, cataláns, cántabros, andaluces, vizcainos...). O 17 de setembro de 1806 Antonio Cerviño, nado en Muimenta, Campo Lameiro, organizou o “Tercio de Gallegos” integrado por 536 homes en oito compañías de fusileiros e unha de granadeiros. O seu segundo no mando era o Comandante José Fernández Castro, nado no Ferrol en 1755, ao que se lle considera o primeiro espía ao servizo da causa arxentina, xa que realizou tarefas deste tipo en Montevideo perante a ocupación inglesa. Entre os milicianos había tamén fillos de galegos, por exemplo Bernardino Ribadavia, capitán dunha das “compañías”, que sería logo o primeiro presidente da Arxentina. O mesmo Cerviño, enxeñeiro, logo exercería o cargo de primeiro director da Escola Náutica Arxentina.

No libro “El Tercio de Gallegos” de Horacio Vázquez afirma que á Compañía de Granadeiros do “Tercio” correspondeulle defender un lugar chave como era “Retiro” e a veciña Praza de Touros, que só distaban mil metros da fortaleza e da Praza Maior, puntos neurálxicos da cidade. O resto do “Tercio de Gallegos” repartíronse en distintos lugares de Bos Aires. Os días 3 e 4 de xullo grupos de galegos armados acosaron con guerrillas aos británicos.

O día 5 comezou o ataque dos ingleses. No “Retiro” estaban a punto de perder o lugar por falta de munición, polo que o capitán da compañía dos “Granadeiros de Galicia” solicitou permiso para desaloxar aos británicos á baioneta. O capitán dos “granadeiros” galegos Jacobo Adrián Varela fixo entón unha carga, na que foi seguido por soldados dos “tercios” de Mariña e Patricios, que obrigou a recuar aos atacantes. Esta acción considerouse a máis gloriosa das que se executaron na defensa da cidade. En total foron 602 homes que fixeron retroceder a 3.000 aos que lle causaron 600 baixas. Os ingleses terminaron por tomar a posición, Varela recuou cun “tercio” e outros 300 caeron prisioneiros.

O día sete de xullo, despois dunha dura batalla nas rúas que lles causou moitas baixas, os británicos aceptaron as propostas de Liniers e rendéronse. Remataba así o intento de conquista de Bos Aires polos ingleses, e abríase unha etapa na que o o vizrreinato adquiría unha total autonomía (25 de maio de 1810), até a declaración total da independencia do Reino de España na cidade de Tucumán o 9 de xullo de 1816. Non pouco galegos e galegas participarían a prol deste proceso de independencia, tamén os houbo no bando contrario.

Galegos houbo en todos os corpos das milicias que defenderon Bos Aires (especialmente no “Tercio de Gallegos” e “Patricios”). Segundo Cerviño “pódese afirmar sen esaxeración que 1.500 empuñaron as armas e que a súa sangue foi a de maior proporción de todos os tercios europeos”. Teñamos en conta que Liniers, comandante en xefe das forzas defensoras, mandaba uns 7.000 homes. O numeroso das tropas de orixe galega reflicte asemade a importancia da emigración do noso país en Bos Aires, e este antecedente histórico é un motivo máis polo que andando o tempo nos anos posteriores á Segunda Guerra Mundial serían medio millón os galegos e galegas que alí chegaron a residir. Amosa ademais que sempre estivemos, como os que máis, onde debiamos, aínda nas situacións máis duras e estremas, mesmo lonxe da Terra.

