Galicia , meridiano da enerxía

ASÍ titulaba Valentín Paz Andrade un dos capítulos do seu transcendental, e ao tempo inxustamente esquecido libro, Galicia como tarea (1959). Nel chamaba a atención do importante desenvolvemento que estaba a ter a enerxía hidroeléctrica, cunha produción de 200 ktep (quilotoneladas de equivalente en petróleo) coa serie de encoros que se construíran ou estaban a construír nos sistemas fluviais do Miño e do Sil (“el milagro de los ríos olvidados”). Sobre esta base enerxética, afirmaba que “estamos ante una coyuntura única para evolucionar desde una economía agraria primitiva a una economía industrial proporcionadamente desarrollada”.

Hoxe, seguindo ao gran teórico da historia da enerxía Vaclav Smil, poderiamos dicir que Paz Andrade nos estaría a falar da nosa segunda transición enerxética, despois da primeira e inicial, baseada nun mix de biocombustibles, carbón, auga e vento. De todas maneiras, o que non prevía Paz Andrade era a brevidade desta segunda transición, a hidroeléctrica, e a rapidez coa que se sucederían as seguintes: a terceira nos comezos dos setenta, cos produtos petrolíferos que en pouco anos acadaría una produción máxima de 4.000 ktep anuais, a cuarta, na década dos oitenta, co carbón (lignito), con 3500 ktep. de tope, e finalmente, xa neste século, a do gas natural con 1.800 kept (Doldán, 2019).

Cada unha destas transicións caracterizábase pola novidade dun determinado combustible que non tería porque ser o máis abundante do conxunto dos consumidos en Galicia, agás o caso dos produtos petrolíferos, que si o foron no seu momento.

O importante papel que estaba a desempeñar Galicia na exportación de electricidade nos tempos en que Paz Andrade escribiu o libro fíxonos caer no espellismo de que eramos autosuficientes en relación coa enerxía que consumiamos, cando xa daquela o carbón que movía os nosos barcos e trens ou nos quentaba e os derivados do petróleo que alimentaban os motores de explosión estaban a deixarnos unhas contas da enerxía claramente deficitarias. Esta cuestión non fixo máis que medrar, de tal xeito que na actualidade, ano 2019, a cantidade de enerxía que precisamos importar para atender as nosas necesidades representa máis da metade do total consumido aquí.

Agora atopámonos diante doutra transición enerxética, a sexta, a das fontes renovables. As urxencias da loita contra o cambio climático, así como a posibilidade de que desta volta podamos ser autónomos enerxeticamente, están a xustificar o entusiasmo co que se ven estas novas fontes de enerxía, que no caso de Galicia supoñen xa a maioría da producida aquí, a partir sobre todo da procedente da auga, o vento e a biomasa. De todas maneiras, todas elas supoñen só o 40% da que se necesita, polo que habería case que triplicar a produción actual para ser autónomos.

A hidráulica galega chegou practicamente ao seu tope, polo que terían que ser as tecnoloxías que aproveitarían os recursos galegos en vento (terrestre e mariño)e a biomasa (forestal, sobre todo) as que deberían ocupar o máximo dos esforzos. Tampouco se debería esquecer un recurso como o sol, coido que inxustamente abeirado, xa que sobre máis da metade do país galego se superan as 2.000 horas de sol ao ano, cando en España as máximas están sobre as 3.000.

Nesta última transición enerxética, aínda que os números semellan cadrar, as dificultades estruturais e sociais para conseguilos, como xa advertiu Vaclav Smil, son numerosas polo que, nunha visión bastante pesimista, augura que moitas das previsións no ámbito global que publicaron diversas organizacións, mesmo de gran prestixio, non se van cumprir no tempo estimado.

E, qué poderiamos imaxinar para Galicia, un país inzado de máis de 30.000 núcleos de poboación que formiguean por todos seus recunchos coas correspondentes leiras e lugares de tradicións ben arraigadas? Qué encaixe de precisión habería que practicar cos aeroxeradores eólicos ou as centrais de biomasa co seu ensarillado de liñas de alta tensión, para conseguir un país conforme consigo mesmo? As renovábeis son o gran reto para as próximas décadas, pero o sentidiño que acompañe a súa implantación debe ser tamén a outra gran meta para conseguir, dunha vez por todas, que modernidade e tradición camiñen xuntas neste país.