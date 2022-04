A marcha de Feijóo a Madrid para liderar o Partido Popular, deixa a Galicia sen goberno. Os conselleiros están máis preocupados neste momento de quen pode ser o sucesor e de saír na foto do relevo do PP que por atender as súas responsabilidades.

No momento económico e social que

estamos a vivir, cando aínda non recuperamos a normalidade trala pandemia e

sufrimos as consecuencias económicas

da guerra de Ucraína nos nosos petos,

Feijóo marcha para Madrid, Alfonso

Rueda, o anunciado sucesor, non está nomeado oficialmente e non temos ao fron-te do Goberno a ninguén que dea conta do recado. Todos os conselleiros marcharon a Sevilla a aplaudir a Feijóo deixando a Galicia sen goberno.

Galicia non ten goberno e a Xunta está ausente dos problemas dos galegos nun dos momentos máis críticos dos últimos 30 anos da nosa economía. As medidas anunciadas por Feijóo o día que marcha-ba de Galicia, non se concretaron no Diario Oficial de Galicia, non existen, e polo tanto non están operativas.

A Xunta ten mecanismos para axudar aos galegos neste momento como rebaixar as peaxes das autoestradas da súa titularidade ou actuando sobre a parte impositiva que depende da comunidade, o 58% da recadación do imposto do hidrocarburos se transfire a Galicia, pero o problema é que non hai ninguén neste momento ao fronte con capacidade de exercer e de tomar medidas.

O PP non pode trasladar o seus problemas e a súa interinidade aos galegos, Galicia non merece que se escolla un presidente da Xunta por descarte, porque será legal pero carecerá de lexiti-

midade, porque só hai ano e medio que os galegos e galegas votamos mentres o PP presentaba a Feijóo como candidato para catro anos.

Galicia precisa máis que nunca un Goberno que goberne, comprometido co país, presente nos asuntos do día

a día, que de resposta ás preocupa-cións dos galegos e co liderado dun partido como o PSdeG centrado en apor-tar solucións aos problemas dos galegos e non na sucesión.