Galicia va mejor, que diría Sánchez

O grupo escultórico en homenaxe ao pintor Maside e aos poetas Novoneyra e Manuel María quedou inaugurado esta semana por Bugallo. Penso que a autora da obra, Penalta. puido inspirarse nunha foto dos tres amigos paseando pola Ferradura a comezos da década dos 50. Profano en materia artística non entro a avaliar a calidade, aínda que seguramente contaría co visto e prace de Chillida e Gargallo. Considero atinada a idea de homenaxear a tres destacados membros da cultura tan vencellados a Santiago, aínda non nacendo na cidade. Ou precisamente por iso. Con todo, hai outros aspectos cuestionables por se chegaran a ser un precedente. Refírome o lugar elixido, interpoñéndose na mirada sobre o Casco Antigo. É a primeira escultura que se coloca nesa beira do parque. Había outros emprazamentos igual de acaídos. Defendo que ese privilexiado mirante deberia protexerse ao máximo, deixando todo o protagonismo á contemplación da “rosa mística de pedra”. En posicións menos destacadas conviven cos paseantes outros ilustres veciños. Rosalía, García Lorca, Díaz Pardo ou Valle Inclán sitúanse en segundo plano, humildes, discretos e de tamaño real. Tamén a leiteira que volve a Laraño tras finar o reparto e as Marías xa de volta. E Castelao, como non, latexa no corazón da carballeira. A pregunta é: Trátase dun precedente ou dunha excepción?