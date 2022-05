Galicia y el IEO

EL aciago día en que a Miguel de Unamuno se le ocurrió escribir el desatino del que inventen ellos, porque “estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó”, acaso sin pretenderlo estaba definiendo un modo de ser que se ha querido identificar con la cultura hispana a lo largo de la historia y que los comportamientos de los últimos tiempos no han venido sino a ratificar haciendo verdad el no tan disculpable diagnóstico del admirado hombre de letras.

Una palmaria constatación de cuanto se dice lo representan las tribulaciones sufridas en los últimos cinco años por las distintas sedes –nueve en la geografía costera peninsular, incluyendo Vigo y A Coruña– del Instituto Español de Oceanografía (IEO), denunciadas ya en 2018 por parte de los investigadores en su paralítico embotamiento organizativo y gerencial –buques investigadores amarrados por no disponer de combustible y víveres, o montacargas averiados durante cuatro años– y que no hacían más que ratificar otras no más halagüeñas de la investigación en España, que en algún ejercicio apenas ejecutó uno de cada tres euros presupuestados de un ya ridículo montante.

La situación del IEO prosiguió su crisis estructural y organizativa –no así el trabajo científico pese a las limitadoras trabas– hasta abocar a una situación insostenible que, tras el nefasto pasotismo del ministro encandilado con las estrellas, obliga a una reestructuración bajo el paraguas del CSIC, en cuyo seno se integró el IEO sin que por el momento quepa apuntar una situación favorable.

Porque acostumbrados a las soluciones rocambolescas para los problemas simples, a la nueva ministra del ramo no se le ocurre más genialidad que la de empezar a repartir competencias y dedicaciones –Pesquerías para Santander y Acuicultura para Murcia– antes del obligado análisis de la situación a la que se llegó y de los necesarios y rigurosos estudios de futuro que aconsejen la optimización de instalaciones y competencias en función de la experiencia acumulada e infraestructura existente, idoneidad de la ubicación, interactividad con el sector para el que se investiga y donde la población se antoje más propensa, por historia y experiencia, a llevar a la práctica la transferencia de conocimiento que un centro como el IEO aporta y ha demostrado a lo largo de más de un siglo con sus punteros estudios sobre medio marino, muchos de ellos referidos a Galicia.

Cuando los gurús de las grandes corporaciones mundiales no hacen sino remitir a las potencialidades que en los más amplios sectores –de la pesca a la acuicultura, de las energías renovables a la biotecnología, de los minerales marinos al turismo– representa la llamada Economía Azul, el Gobierno Frankenstein se abona a la repetida política clientelar de los localismos a la que no son ajenas las propias autoridades gallegas desde reivindicaciones patrióticas que olvidan la conveniencia de asentar tanta exhibición de testosterona en sólidos informes, que los hay, que eviten la que se intuye nueva y trascendente marginación de Galicia. Una vez más.... chove por nós.