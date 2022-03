Galiza pola paz (dos cemiterios?)

O franquismo celebrou en 1964, coincidindo coa vitoria na Guerra Civil os XXV Años de Paz cunha gran campaña de propaganda e mobilizacións. Desde a oposición, clandestina ou no exilio, engadíuselle: “dos cemiterios”. Tras o sucedido en Europa nestas tres semanas, sen necesidade de esperar a maiores desgrazas, é o mesmo que pretende Putin en Ucraína. Impoñer a súa paz a base de matar e destruír. Os ucranios, con toda a lexitimidade, reclaman o seu dereito a defenderse e para iso non son suficientes as boas intencións como as que propugnan as organizacións convocantes das concentracións do próximo domingo en Galicia baixo o amparo dunha plataforma denominada Galiza pola Paz, integrada por unha trintena de organizacións e colectivos sociais do ámbito ideolóxico do BNG.

Galiza pola Paz pide saír á rúa para berrar non á guerra. Ninguén pode estar contra da proclama. É unha obviedade que non precisa de manifestarse, nin pública nin en privado. Todos estarán de acordo. Por iso, en si mesma, sen outros matices, a mensaxe non ten valor algún. Se a convocatoria fose en contra da guerra de Putin xa sería distinto, pero neste caso, lendo entre liñas e escoitando aos convocantes sácase a conclusión de que tamén vai contra o Zelenski por non achantar, aínda estando en clara inferioridade, perante a brutal agresión da que é obxecto o seu país.

O BNG comete un erro sumándose a esta convocatoria. Por moito que trate de edulcorarse con eslóganes pacifistas, pois equipárase a vítimas con verdugos. Nin a UE nin a OTAN atacaron a ninguén, e Ucraína ten dereito a exercer a súa soberanía. Con igual razón que calquera outro país. E máis motivos que os gobernados por ditadores de calquera índole. O erro de Pontón, de sumarse á convocatoria, penalizaralle en boa parte do seu electorado. A estratexia de alargar as bases sufrirá un duro golpe. É unha minoría de galegos a que non rexeita a invasión. Nin sequera no ámbito dos artistas e intelectuais, sempre cuestionando Occidente, hai condescendencia con Putin. Este “Non á Guerra” é diferente ao anterior.

O máis difícil de entender é que ven algúns da esquerda e do nacionalismo no réxime de Putin. Semella máis próxima a posición de Vox, aínda que agora tamén se distancia. Rusia –non os rusos, claro– é o exemplo máis claro de capitalismo salvaxe, dominado por uns poucos oligarcas; de supresión ou recorte das liberdades fundamentais, incluídas as políticas e tamén nos países da súa órbita, véxase Belorús. A Rusia de hoxe nada ten que ver coa URSS, da que aínda podería haber nostálxicos.

Da desconexión entre a dirixencia do BNG e a maioría da sociedade galega por mor da invasión en Ucraína hai un claro beneficiado na esquerda: o novo PSdeG de Formoso. O líder dos socialistas galaicos soubo ver desde o primeiro momento cal era o lado bo da Historia no que situarse. Parecía que tamén a vicepresidenta Díaz o intuira, aínda que as súas últimas posicións resultan contraditorias. Apoia a Sánchez en todo, pero está en contra do aumento do gasto en defensa. Esqueceuse do seu Ferrol e das fragatas? Ou será que a súa carreira política xa non pasa por Galicia?

As manifestacións do próximo domingo, que ninguén se engane, van contra Biden, a UE e a OTAN. Ou sexa, contra o capitalismo dos países democráticos e o seu brazo armado. É un erro. Galicia non quere a paz dos cemiterios.