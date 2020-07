Ganadores, perdedores y Yolanda

ESTAS elecciones como se ha mencionado hasta la saciedad han sido excepcionales y, no

por motivos políticos, como

seria habitual, sino el covid

que ha asolado al mundo, a España y a Galicia.

Muchas serán las valoraciones sobre los resultados y, como en todas las citas electorales, hay ganadores y perdedores, pero en esta ocasión los resultados envían meridianos mensajes, que diría el expresidente Rajoy, a los dirigentes nacionales. Al dúo de los Pablos, ambos deberían ir al rincón de pensar, porque ellos son los grandes perdedores.

Pablo Casado porque no entiende, que la moderación, el sentido común, y el diálogo, en política siempre marcan el camino. Desconoce la idiosincrasia gallega. Intentó imponer alianzas sin sentido, en una tierra como la gallega, poco amiga a apoyar piruetas experimentales.

En el País Vasco, donde dedicarse a política es una profesión de riesgo, y sus candidatos son admirados y respetados por todos los españoles, al margen de orientación política, permitió que una mujer altanera y prepotente, insultase el honor, y menospreciase el riesgo vital que los militantes y candidatos sufrieron durante años en aquella tierra.

Dejarse llevar por el extremismo de moqueta consigue los resultados que ha obtenido. Creo que debe reflexionar sobre lo ocurrido y también, como he manifestado en otras ocasiones en relación con la portavoz del Congreso, cambiarla.

En cuanto al otro Pablo, Iglesias, las políticas bolivarianas, los enredos, y las mentiras, tienen el resultado que ha obtenido, porque como reza la célebre cita de Abraham Lincoln, “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. Lo que ha ocurrido en Galicia, desaparecer, y en el País Vasco, caída espectacular, es la antesala de lo que le espera en las nacionales.

Pero no es el único que ha perdido, la ferrolana ministra de Trabajo ha sido otra gran perdedora. Su tierra la ha castigado severamente, la política industrial y laboral es un tema crucial para un país, y más en Galicia, con lo que está sufriendo con su industria. Su gestión y desconocimiento sobre la materia es evidente. No olvidemos la magistral explicación de los ERTEs. Y también ha pesado, no querer oír al ciudadano, la política de despacho se paga.

Los ganadores son claramente dos; el presidente Feijoó, con su épica cuarta mayoría, hito que, hasta ahora, únicamente ostentaba Fraga, y que evidencia que, la moderación y la gestión correcta, aun con errores, es reconocida por los ciudadanos y a la vez, envía un claro mensaje a Madrid. Desde estas provincias parten líderes que gobiernan España, ya enviamos a uno, el siguiente, en cualquier momento inicia el camino. Cada uno que entienda lo que considere.

El otro ganador, es la líder del BNG, Ana Pontón, con un excelente resultado, aglutinamiento al nacionalismo gallego, con liderazgo y mesura. Una mujer que ha supuesto un punto de inflexión en la historia de un BNG, plagada de disputas internas entre facciones. Pontón no solo ha obtenido un magnífico resultado, sino que ha sido capaz de algo más difícil todavía, unir a un partido de guerrillas.

Con este resultado, Galicia vuelve a consolidar los tres partidos políticos que han tenido el respaldo de los gallegos durante décadas: PP, PSOE y BNG, y demuestra, una vez más, que a los gallegos nos gustan poco los experimentos. Y ahora, pedimos a todos los que han obtenido representación política que apliquen la cita de Henry Ford: No busquen los errores, busquen las soluciones.