Garzón e o consumo de carne

O ministro de Consumo sr. Garzón iniciou, grazas a unhas polémicas declaracións, un certo debate entre proclives e detractores do consumo de carne. Máis ben, entre defensores dos gandeiros e os partidarios do sr. ministro. En calquer caso, as opinións feitas públicas polas declaracións de Garzón, si son merecentes duns comentarios. As recomendacións realizadas por alguén revestido de certa autoridade ou competencia sobre o que se debe consumir, como é este caso, deberían estar un pouco fundamentadas.

Non obstante, o tempo político presente semella esixir que, a través dunha comunicación de impacto, se transmitan xenialidades que penetren como balas no tecido social receptor e cumpran dunha vez o obxectivo desexado (mesmo sen coincidir co expresamente declarado). Así, o que debería dicer, para realizar unha recomendación de consumo, sería algo como isto: “Os consumidores españois deberían orientar o seu consumo de produtos cárnicos procesados cara a outros cárnicos sen procesar, procurando achegarse, coa inxesta destas proteínas necesarias, ao que se denomina comida real. A práctica dos organismos do Estado neste campo xa ten realizado accións conducentes a que as compras públicas de alimentos de proteína cárnica sigan as indicacións orientativas da AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) dependente deste ministerio e encargada entre outros labores do asesoramento en planificación de políticas alimentarias”.

Algo como isto esperaríamos que estivese amparando as declaracións, en lugar desa ocorrencia, sinalando o consumidor español como devorador de carne. Esa expresión logra ao mesmo tempo culpabilizar o consumidor e convertelo en único responsábel dun consumo non libre. Por razón do seu cargo, o sr. Garzón só pode receitar ou prescreber pautas no ámbito do consumo porque non ten competencias máis alá deste campo, pero é de desexar que ministros dun e doutro ramo, mesmo con competencias moi segmentadas, logren uns acordos de mínimos sobre a focaxe das políticas a defender, porque esa especie de consigna, dita así sen matices, nen anestesia, pode causar dano sen medida e non conducir nen orientar o consumo cara ás pretensións desexadas.

Os consumidores que fan a escolla de alimentos por prezo –en primeira impresión– e non por outras razóns nutricionais ou de saúde, son por definición xordos á mensaxe. Como se usan cifras medias de consumo de produtos cárnicos sen maior distinción dos segmentos en que se divide o mercado de alimentos, non existe unha mensaxe única para orientar sobre consumo de carne procesada. Hai consumidores que non poden –por renda, por falta de tempo ou por descoñecemento– consumir carne fresca en condicións adecuadas de contribuír á boa saúde.

Hai consumidores que, tendo renda dabondo, non saben, non poden ou non teñen onde cociñaren. Hai consumidores que poden, coñecen, dispoñen de tempo abondo para cociñar e elexen non comer carne fresca porque desconfían da calidade dunha carne que consideran dubidosa; hai consumidores que por razón de idade dependen doutros para se alimentaren e non teñen libre disposición da súa alimentación... Por isto, orientar cunha consigna xeneralista restando prestixio a un alimento necesario é non só inútil senón negativo.