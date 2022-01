Garzón y el corazón del cerdo americano

SUPONGO, porque no estoy del todo seguro, que Garzón estará de acuerdo con el trasplante de un corazón porcino a un ser humano, practicado en el Centro Médico de la Universidad de Maryland (Estados Unidos). David Bennett, un trabajador de 57 años, recupera la esperanza de vivir tras haber sido desahuciado y al tiempo la ciencia da un gran paso para la curación de una enfermedad de enorme incidencia en la mortalidad.

Y digo que no estoy totalmente convencido de que el ministro coincida con las apreciaciones positivas del acontecimiento, a no ser que posea información del trato recibido por el cerdo. Se sabe que el pobre animal, aunque no proceda de una macrogranja, sufrió una decena de modificaciones genéticas y quién sabe cuantas pruebas más, que le habrán sometido a profundo estrés durante buena parte de su corta vida. Además, acorde a su ideología, el experimento se lleva a cabo en el país capitalista por antonomasia, no en Cuba por ejemplo, con lo que primarán los beneficios privados sobre la salud.

Más difícil de sostener es que el corazón del susodicho gorrino sea de mala calidad, salvo que vuelva a hablar sin conocimiento como cuando se refería a la carne española en un medio de comunicación británico. Desde Unidas Podemos se trata a posteriori, algo habitual, de cambiar el relato de lo sucedido diciendo digo donde dijo Diego para acusar a los grandes partidos, empresarios y sindicatos agrarios de orquestar una campaña contra ellos basada en un bulo.

En una entrevista se habla de muchas cosas, que pueden o no compartirse, como es en este caso del papel de las macrogranjas, sobre las que existe regulación, frente a la ganadería extensiva. Tampoco conviene ocultar el debate sobre el consumo de carne, aunque la dieta atlántica, la nuestra, parece de las más saludables, tanto o más que la mediterránea. Prueba de ello es la longevidad de sus consumidores.

Todo esto es admisible, salvo descalificar un producto fabricado en España por parte de un ministro de su Gobierno, cuando se sabe que la carne española es de mayor calidad que la de los de otros países que venden en el mismo mercado. Lo hace además a sabiendas de que el efecto pernicioso se extiende a cualquier carne.

El sector primario, especialmente en el ámbito ganadero, sufre una gran crisis de precios, con unos costes muy elevados que llevan, entre otros efectos, al despoblamiento. Este ministro urbanita y que desde muy joven se subió a la política, con salario elevado y sin haber dado palo al agua en el mundo laboral, tiene graves limitaciones para entenderlo.

Pero lo más sorprendente del caso no es el comportamiento de Garzón, sino del resto del Gobierno, incluida Yolanda Díaz. Los ministros socialistas salen en tromba contra el, Sánchez rehuye afirmar que le apoya, pero no le cesa, y la vicepresidenta tampoco se vuelca lo suficiente en darle apoyo.

La paradoja se produce por la proximidad de unas elecciones, las de Castilla y León dentro de un mes, 13 de febrero. El PP, al borde de la mayoría según las encuestas, no soltará la presa, los socialistas se esfuerzan en demostrar su apoyo al sector cárnico, de palabra, no de obra que pasaría por cesar al ministro, pero no lo harán a la espera de que animalistas y veganos les den sus votos a través de Garzón. Ay si no llegan.