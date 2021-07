Gastos y más gastos

“GATOS”, son apodados los habitantes de la corte, y por aquí maúllan entre disparates, trepando tejados, en noches que ahora se cierran por epidémicas razones, en una capital todavía bullente, llena de vida y perfidias sin nombre. Aquí se hacen más patentes los derroches que la hacienda pública por medio de impuestos nos extrae, sobre todo a los trabajadores de los niveles medios y bajos –las grandes fortunas tienen otros sistemas para esconder sus acciones–. Acá vemos cómo el presidente Sánchez aumentó el gasto de su gabinete de inexpertos en 500.000 euros durante 2020, llegando a pagar en sueldos 2.555.878 euros. Dos millones y medio que se van a 33 altos cargos, nueve más que el año precedente.

La pandilla ha colocado bien a sus amiguetes, tantos como corresponde a quienes buscan enriquecerse velozmente. ¿Se nota esto al mejorar la vida de los ciudadanos? ¿Son más listos o bien obran mejor que antes, más eficaces? Dudamos. También el Pazo de Meirás, en Galicia, donde la familia Franco gastaba al año 36.000 euros para mantener la finca, ahora solo en vigilancia cuesta 180.000. ¿Es un éxito tirar nuestro dinero, extraído de nuestros sudores?

En la Universidad Complutense de Madrid se gastan los sueldos públicos en un Concurso de Poesía por el día de la Visibilidad Lésbica, poemas de “cualquier temática relacionada con la diversidad de realidades de las mujeres lesbianas” que habían de enviarse a la Oficina de Diversidad Sexogenérica, siguiendo directrices gubernamentales, para luego editarse. Un amigo bromista y poeta quería presentarse, camuflado, sintiéndose hembra mientras concursase. ¿Se imagina el lector un concurso pagado con fondos públicos que discrimine a las mujeres y solo permita presentarse a varones heterosexuales? Imposible. La gente normal no tiene esos privilegios, solo la especial; ni siquiera los homosexuales, ni siquiera los híbridos o cualquiera otro tipo. Discriminación por sexo de nuestros tiempos, una vez más.

En otras autonomías los concursos poéticos nacionales, aunque la página en la red electrónica esté en castellano, obligan a pasar por las lenguas regionales, se entiendan o no, tales son las incongruencias que pagamos con sistemas donde se van como a un pozo nuestras monedas. Pagamos para intentar no entendernos. Si yo fuese vasco o gallego bien querría hablar correctamente la lengua particular de la tierra, pero no me gustaría que la más universal quedase fuera.

Si todos fueran ricos no importarían los gastos, pero, mientras haya necesitados, resulta grave crimen gastar en lujos o improcedentes asuntos. La pobreza aumenta de modo trágico en nuestras tierras, cada vez hay más menesterosos y algunos que nunca soñaron verse de ese modo piden caridad, ya que el Estado no les ofrece trabajo ni techo ni sustento. Cuando hay miseria alrededor resulta fundamental saber dónde se gasta y que resuelvan primero lo esencial; lo demás, ya se verá.