César Pérez Gellida es uno de los narradores más singulares, y, por ende, más grandes de que tengo noticia. Es un colector parabólico perfecto, que se encarga de analizar como nadie nuestra realidad cotidiana y transmitírnosla con una precisión cronométrica. Sin trabas. Sin censura. Nos ofrece un retrato magnífico, exacto, de la forma de funcionar de la sociedad de nuestros días, y se preocupa muy mucho de no esconder el lado más oscuro de nuestros congéneres. En un momento determinado, sus lectores han (hemos) opinado que su originalidad, su frescura en el tratamiento de todas estas cosas, merece un capítulo aparte. Y han (hemos) estimado que sería conveniente englobar toda su obra en un subgénero con nombre propio. Es decir: han (hemos) acordado llamar a su producción Género Gellida. Ese descarnamiento suyo nos apasiona, y nos lo hace ver como el discípulo aventajado de dos maestros que son igualmente cáusticos, feroces incluso, pero capaces de la mayor ternura cuando toca. Me refiero a James Ellroy y a Pierre Lemaitre. Los he conocido y he hablado con los tres. Y me jugaría lo que fuera a que tienen un extraño aire de familia. Ya te lo parece si los lees con calma. Pero la sensación en el contacto directo se agiganta hasta unos extremos increíbles...

‘LA SUERTE DEL ENANO’

Así se llama su último libro, que acaba de publicar Suma de Letras. Quizá hayan oído el chascarrillo alguna vez: “La suerte del enano, que fue a cagar y se cagó en la mano...” Pero la protagonista del relato no cree, precisamente, en la suerte, sino en el binomio causa/efecto. Ella es Sara Robles, inspectora jefa del Grupo de Homicidios de Valladolid. Decidida, con una mente analítica, lógica e implacable. Agresiva con frecuencia. Le ponen de mala leche cosas como la traición o la ineficiencia. Y la tranquiliza profundamente el sexo, al que es adicta. Aunque no siempre acierte con el hombre adecuado. La trama se mueve por varios derroteros, todos ellos en paralelo. Tres personajes asaltan, de noche y a través del alcantarillado de la ciudad, el Museo Nacional de Escultura, teóricamente el más seguro de la ciudad pucelana. Se llevan una pieza histórica: El martirio de San Sebastián, de Alonso Berruguete. Pero la cosa se tuerce, y ahí comenzarán a desfilar toda una serie de cadáveres que traerán de cráneo a la buena de la inspectora y a todos sus colegas. Aunque el tema no es tan simple. El robo lo planeó alguien apodado El Espantapájaros, experto falsificador y ladrón de guante blanco. Y lo ha hecho para un capo de la mafia rusa afincado en la Costa del Sol. Y hay más. Mucho más. Giros sorpresa y golpe de efecto final. Una obra maestra...