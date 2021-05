UNA vez más he de acogerme a la probada generosidad de este periódico para hacer llegar mi testimonio de gratitud a Alfredo Conde por las menciones que hace a mi persona en su artículo reciente aparecido bajo el titulo de Medalla de Ouro de Galicia para o profesor Carro Otero en este mismo medio. Mi agradecimiento se extiende al hecho tan de apreciar de que Conde se constituya –según creo– en la primera persona que se adhiere a la propuesta que humildemente lancé desde estas páginas en orden a la solicitud de la Medalla de Oro de Galicia a título póstumo al buen Pepe Carro, recientemente fallecido. Que una personalidad del mundo de la cultura gallega tenga el donaire de acompañarme en la que considero justa y razonable petición, a la vez que aleja un tanto la sensación de horfandad en el proyecto, me hace suponer que ya abierta la espita sea seguida por otras que quizá aún no se hayan pronunciado por ese efecto suspensivo que duele ser inmanente a una noticia, cuando esta resulta tan sorpresiva como luctuosa.

Siempre que se me presente la oportunidad no dejaré de recordar el inmenso legado cultural y humanístico del Dr. Carro (QEPD), del cual da una espléndida miscelánea Conde en su artículo. Por todo ello, nada más justo y honrado que la plasmación de ese reconocimiento por el pueblo de Galicia a través de sus instituciones a la labor de un gallego insigne.