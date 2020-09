LA PROLIFERACIÓN de fragmentos de apocalipsis en los tiempos que corren, el ambiente sombrío y las predicciones más bien oscuras que brotan de las iluminadas pantallas de cuyo fluido nos alimentamos, te hacen dudar a la hora de ver una ciencia ficción en la que la Tierra ha sido destruida por una guerra total y es necesario encontrar un nuevo planeta para vivir. Me dirán que es un argumento recurrente en este tipo de ficción, pero los científicos nos dicen cada día que es mejor buscarse otro lugar (lo decía, por ejemplo, Stephen Hawking), porque este está hecho unos zorros, y lleva camino de estar peor. Ni siquiera es necesaria una gran catástrofe, basta con seguir a este ritmo de destrucción unas cuantas décadas más. El Covid, aseguran, sólo es un paréntesis y quizás un aviso, porque la verdadera alarma está por llegar y tiene que ver con lo único que muy pronto nos importará: salvar la vida de este planeta tal y como la conocemos.

Dicho esto, reconozco que la atmósfera apocalíptica estará inspirando por ahí algunas ficciones, aunque me dicen los escritores que la pandemia es demasiado obvia como para escribir de ella. Otra cosa, sus implicaciones filosóficas o morales, que, bien amasadas, producen más vértigo que la acción. Ridley Scott es un genio del cine, como sabemos, con sus altibajos, pero que nos ha regalado unas cuantas obras excelentes que demandan más de un pase para profundizar en ellas. Si ‘Alien’ o ‘Blade Runner’ nos marcaron profundamente, con su inspirador perfume tecnológico, lo sorprendente hubiera sido que Scott no lo intentara de nuevo, ahora que florecen distopías por todas partes.

Hablo, claro, de ‘Raised by Wolves’ (Criado, o educado, por los lobos). Si no la han visto aún (pasa por TNT, pero se trata de una producción de HBO Max, con el propio Ridley implicado en ella), les diré que esta serie es una de las joyas del momento, aunque pueda disgustar, precisamente, a los que demandan más acción que conflicto moral. De todo hay, de todas formas, porque el sello de Ridley Scott está ahí desde el primer minuto, ese director que sabe sacarnos del rincón protector con unas cuantas frases y un diseño visual de primerísima categoría. Aunque aquí la serie está llegando con más lentitud que en Estados Unidos, su éxito es incuestionable, y acaba de anunciarse ya una segunda temporada. No podía ser de otra manera.

‘Raised by Wolves’ es una parábola inquietante de un futuro posible, un volver a empezar, con la humanidad prácticamente extinguida a causa, al parecer, de un enorme conflicto religioso. El nuevo Génesis tiene lugar esta vez en el exoplaneta Kepler 22-b, un lugar inhóspito pero habitable al que son enviados dos androides muy evolucionados y creíbles, Padre y Madre, trasuntos de Adán y Eva, con la particularidad de que pueden insuflar vida a criaturas humanas que deberán educar. Esa es, en realidad, la misión que tienen encomendada. Preservar la vida. ¿Y educar en qué? En la tecnología, que es la nueva fe. Por supuesto ahí se disparan todos los conflictos y debates que uno pueda imaginarse. Si la serie es un prodigio desde el punto de vista del diseño artístico, el contenido encierra hondos significados y algunas metáforas inquietantes. De lo mejor que puede verse en estos días difíciles.