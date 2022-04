ASÍ finalizó Zelenski su intervención en el Congreso de los Diputados. Gloria a Ucrania. Antes, unos minutos describiendo los horrores de la guerra, la brutalidad de una agresión que no se conocía desde la segunda guerra mundial, escenas que retrotraían a 1937; Zelensky denunció las ansias de Putin de destruir su integridad territorial y, también, la diversidad del pueblo ucraniano.

Confesó que no sabe cuánto puede durar esa guerra, describió el dolor de las madres que escriben el nombre de sus hijos en sus espaldas para ser identificados, pidió ayuda y dio las gracias a los españoles por la ayuda. Pidió también que no hagan negocios con Rusia , y que acrecienten sus sanciones, y no dudó en pronunciar las palabras “crímenes contra la humanidad”.

La traducción no fue muy precisa y la emoción la dio sobre todo el tono del presidente ucraniano y su urgencia para no tomarse un tiempo excesivo en su mensaje a los españoles, pues sabe perfectamente que los rusos pueden localizar su ubicación si permanece en un mismo lugar más de treinta minutos. También Pedro Sánchez habló rápido, ofreciendo su apoyo indiscutible al pueblo ruso. Elogió el coraje del pueblo ucraniano por su ejemplo ante el invasor, condenó “la guerra despiadada” y le lanzó a Zelenski un mensaje de esperanza.

Fue un acto sencillo, contra reloj, con una presidenta Batet que puso el acento, más que Sánchez, en las imágenes que más duelen, las de Mariúpol hace unos días y ahora las más atroces, las de Bucha.

Zelenski intervino en el Congreso cuando España, como el resto del mundo, sigue estremecida por los acontecimientos de la guerra. Estremecida por el horror, el genocidio, los crímenes casi rituales que incluyen ejecuciones masivas a civiles indefensos, violaciones a las mujeres, mutilaciones y torturas. Las tropas rusas han dejado desolación absoluta en las ciudades y pueblos que no han podido conquistar, rechazados por la bravura con la que sus habitantes se enfrentaron a los invasores.

Horas antes de la intervención de Zelenski, España, al igual que otros países europeos, ha decidido la expulsión de una veintena de diplomáticos rusos porque, según el Gobierno, ponían en riesgo la seguridad. Putin ha anunciado represalias, pero sus amenazas ya no asustan.

Es un dirigente con pies de barro, con un ejército supuestamente invencible que no consigue ganar al de un país que no cuenta ni de lejos con su poderío, su tecnología, preparación ni material bélico, y que sin embargo le ha plantado cara con éxito. Tanto, que Putin no ha dudado en atacar a la población civil, incapaz de ganar a un ejército con armas de guerra.

Un cobarde con todas las letras. Un hombre soberbio al que un humorista devenido en político, Zelenski, le está dando lecciones de valentía y de patriotismo.