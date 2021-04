Gobernar sen urnas

O cadro resultante das recentes eleccións catalás podería resultar semellante ao das de decembro de 2017: a forza vencedora sitúase no campo constitucionalista pero non ten capacidade de liderar a formación de goberno. Pero así como Inés Arrimadas hai tres anos non fixo o máis mínimo aceno cara a ese obxectivo, Salvador Illa –malia ser consciente da imposibilidade- postulouse para encabezar unha maioría de esquerdas.

Agora tivemos dous intentos frustrados de Pere Aragonès para exercer a presidencia da Generalitat cun goberno de coalición entre ERC e Junts per Catalunya. Tal fracaso responde a que a diferencia de 2017 cando a forza liderada por Puigdemont quedou por diante do partido de Junqueras, agora está supeditada á condición de terceira forza catalá pero no campo independentista está a xogar como se tivese empatado con ERC. E de aí pretender unha igualdade na composición do futuro goberno.

Pero á marxe deses cálculos interesados e mesquiños, no panorama catalán seguen a planear unhas sombras que queren influír na gobernación sen pasar polas urnas. Falo, en primeiro lugar, da Assemblea Nacional Catalana, organismo que se formou para meter presión aos partidos nacionalistas (especialmente a CDC) para que asumisen a opción independentista. A incorporación á ANC foi tomada por moitos cidadáns que quixeron facer política pero sen a afiliación partidista, que sempre supón un compromiso ideolóxico e unha disciplina. No fondo, unha máquina de mobilizar e –o que é máis importante- de facer diñeiro, ata o punto que a Axencia Tributaria puxo os ollos nela por ingresos non declarados xa en 2013.

Perdida a capacidade de mobilización polo andazo e fóra de xogo polas discrepancias entre as forzas independentistas que conforman o goberno en funcións, a ANC está a exercer un papel autenticamente penoso. Tanto que ata tivo unha escisión, consumada a finais de 2020, do sector “outubrista”, Catalans per la Independència. Foi este colectivo o que na recente campaña electoral recolleu as sinaturas dos diversos líderes independentistas para pactar que excluirían ao PSC de calquera opción de goberno.

Por se iso non bastase, outro organismo quere situarse como condicionante ou vixiante das negociacións para o próximo goberno: o Consell per la República. Esta entidade privada, fundada en marzo de 2018 e presidida por Carles Puigdemont, está domiciliada en Waterloo (Bélxica). Foi presentada en outubro de 2018 no palacio da Generalitat en Barcelona, nun acto que supuxo un flagrante abuso dunha institución pública por parte dun grupo privado sectario. Actualmente conta con máis de noventa mil inscritos.

Tanto a ANC como o Consell per la República intentan condicionar os resultados das urnas de febreiro pasado, sendo como son estes a expresión da vontade cidadá, a única con lexitimidade para negociar en sede parlamentaria. Negala ou querer modificala non responde a máis interese que o particular de cada quen. E se as urnas non outorgaron o resultado desexado, velaí eses organismos de vixilancia moral para volver ao rego se convén. Ao rego, non o esquezamos, da dereita nacionalista de sempre, transmutada en independentista e rebelde fronte á solidez da Constitución española.

Unha dereita que tirou de si as roupaxes autonomistas unha vez obtivo canta comisión lle foi posible grazas ao 3% e que desmantelou a sanidade e o ensino públicos coa coartada da crise, para que o sector privado conservase ou aumentase os seus beneficios. Unha dereita que cando viu que podía ser superada pola presión social, soubo subirse ao carro e ben axiña pasar a guialo. E de paso facer prisioneiros aos que o empuxaran, imposibilitados agora de baixar del para –conscientes de ir a ningures- probar novas rutas con novos compañeiros de viaxe.

Porque, non os enganemos, o primeiro pacto establecido entre ERC e a CUP para presionar a Junts non deixa de ser un acordo cos cadelos –ou con algúns deles, as ovellas negras- desa dereita maquillada e desa esquerda caviar asimilada que non quere deixar o poder. Se Pere Aragonès non colle definitivamente o temón do pragmatismo e racha con Junts, sempre terá na caluga a ollada vixiante dos axentes de Waterloo, gardiáns patrióticos dos petos da riqueza camuflados coa bandeira, agora con estrela.