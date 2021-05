Gobierno, ¿hay alguien ahí?

LOS partidos políticos, como toda organización, no son entes monolíticos, de pensamiento único, sobre todo cuando se trata de estrategias y tácticas. Estos días se habla con fruición de los modelos Feijóo y Ayuso dentro del PP, aunque más bien creo que se trata de aplicar los mismos principios adaptándos a sociedades y escenarios diferentes. Es evidente que el presidente gallego, después de tres mayorías absolutas, supo conectar con los anhelos de sus paisanos. A la madrileña esta cualidad, de momento, se le supone. Hace dos años no logró la victoria y la de ahora, importante, no deja de ser un ensayo a modo de primarias, a ratificar dentro de un par de años. Ella misma reconoció haber recibido muchos votos prestados, incluso de los socialistas, que ha de consolidar en 2023. Lo tiene relativamente fácil por el impacto del desastre madrileño, que baja a la tercera división en la capital, en el PSOE sanchista, con el agravante de la peor reacción posible: culpar a los votantes y emprender purgas internas. Creer que los madrileños son idiotas -lo dio a entender la vicepresidenta Calvo- y eliminar la disidencia como pretende Sánchez en Andalucía no se corresponden con los valores ni la historia del gran partido que es el PSOE. O era.