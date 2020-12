ESTÁ en marcha unha rebelión ultraconservadora para salvar os privilexios dos bendecidos polo Réxime de 1978, pois as institucións, comezando pola Monarquía, aparecen cacarañadas pola couza da corrupción. Estamos como no 1981 cando deron un golpe de estado para apuntalar o Réxime. Agora é moito máis difícil que podan empregar as armas. Pero téntano doutros xeitos.

Puxéronse de acordo todas as oposicións: a militar, a xudicial, a mediática e o máis reaccionario da sociedade agavillada xunto a Vox, PP e Ciudadanos... E parte do PSOE, como no 1981, coas súas conversas con Afonso Armada. Aí teñen a Felipe González, Guerra ou Paco Vázquez.

Como primeiro chanzo, teiman en facer caer ao Goberno. A alternativa é un de concentración, como daquela, pero non estaría presidido por un militar, senón por unha socialista. Esta vez á operación algúns chámanlle Albatros.

Ao ver que Goberno, logo de aprobar os orzamentos, vai continuar toda unha lexislatura, tiveron que endurecer os ataques e botaron man dos xubilados militares, que non arriscan nada, para desatar o medo na sociedade e desmobilizar as demandas tanto sociais coma nacionais, pero, sobre todo, lograr un cordón sanitario que preserve aquelas institucións predemocráticas. E aínda facerse co control dos Fondos Europeos, algo básico para as oligarquías e os consellos de administración do IBEX. No 2008 deron xa un golpe de estado económico, facéndose co control da maior parte dos fondos do Reino para o rescate de banca e das grandes empresas, que seguiron repartindo dividendos aos seus accionistas.

Esa é a verdadeira operación en marcha... E logo están os vezos franquistas, agora autodenominados constitucionalistas, que non só queren excluír da política aos mesmos que excluíu Franco, reclamando “liberdade” e atacando aos que loitaron e loitan por ela, ou defendendo a Constitución ao calor dos fascistas... Uns fascistas que claman defender a democracia!

Nada novo, tamén os golpistas de 1936 se levantaron en armas para “defender a República”!