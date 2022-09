MIJAÍL Gorbachov no tuvo un funeral de Estado, ni recibió los honores protocolarios propios de un estadista. Putin no acudió a su funeral ni decretó luto nacional tras su fallecimiento el pasado 30 de agosto. Todo ello no hace más que corroborar lo mucho que molesta en la Rusia oficial, la democracia y la libertad, valores que inspiraron a Gorbachov para enfrentarse al sistema socialista que rigió los destinos de la Unión Soviética durante 70 años.

Estaba a punto de terminar mis estudios de licenciatura cuando Gorbachov llegó al poder en 1985 y, lo mismo que muchos jóvenes, seguimos con curiosidad las reformas que introdujo en la política soviética, en un intento de salvar un gran buque que hacía agua por los cuatro costados. Palabras como glásnost (apertura, transparencia) y perestroika (reestructuración) se hicieron familiares nuestra generación.

Tales medidas fueron acompañadas de una liberalización económica y de una mayor libertad. Ignoro si Gorbachov sabía que sus reformas acabarían con el régimen soviético, que se desmoronó como un castillo de naipes.

En política exterior será recordado por los acuerdos de desarme nuclear alcanzados con el presidente estadounidense Ronald Reagan, un

político conservador por el que ninguno de mis compa-ñeros de generación daba un duro. También él nos sorprendió a todos, demostrando que cuando dos personas creen

en la libertad y en la paz es posible construir consensos duraderos.

Por desgracia para los ciudadanos rusos y para el mundo, el legado de Mijaíl Gorbachov no fue asumido por Putin. Rusia no solo sufrió un retroceso democrático en los últimos años, sino que se lanzó a una guerra abierta contra Ucrania, un país hermano que comparte los mismos valores democráticos que inspiraron a Mijaíl Gorbachov. La historia ha descontado ya el desprecio sufrido en la hora de su muerte.