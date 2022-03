Guerra: el eterno motor de la historia

El historiador griego Polibio, nacido en torno al año 200 a.C., vivió la guerra en primera persona. Fue estratego de la Liga Aquea, que fue derrotada por Roma. Tras su derrota fue llevado como esclavo a Roma, donde se integró en el círculo de los Escipiones, y escribió una obra que contaba cómo era el proceso por el que la república romana iba controlando progresivamente los países del Mediterráneo.

Polibio pensaba que las guerras tenían dos clases de causas. La primera sería la prófasis -excusa o causa aparente-, y la segunda la aitía, la causa real. Para explicar el imparable avance romano, Polibio ideó una teoría doble: Roma era casi siempre vencedora porque había creado un ejército perfectamente organizado táctica y estratégicamente, que se basaba en la legión, muy superior a las falanges griegas y a las formaciones cartaginesas. La legión podía logar victorias en campo abierto en las grandes batallas, que desembocaban en la batalla decisiva con la que se conquistaba un reino, pero era mucho menos eficaz en casos como el de Hispania, una península sin unidad política, fragmentada geográficamente, cuya conquista le llevó a Roma casi dos siglos, al que tener que ir derrotando pueblo tras pueblo.

Pero la legión no hubiese sido suficiente si Roma no tuviese la mejor de las constituciones. Su sistema político unía las ventajas de la monarquía, con el gobierno de los cónsules, de la aristocracia, con el del senado, y de la democracia, con el voto de los comicios, o asambleas. Todos los regímenes políticos tendrían dos caras y podían degenerar: la monarquía podía convertirse en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Si eso ocurría, un régimen daba paso al siguiente. La tiranía sería sustituida por la oligarquía, y ésta por la demagogia, hasta cerrar el círculo y comenzar de nuevo. Esto nunca ocurrió en Roma porque su constitución aunaba todas las ventajas y unida a sus legiones le proporcionaba el poder y estabilidad necesarios.

Para los griegos la historia era una sucesión de hegemonías, o dominios militares: Atenas, Esparta, Tebas, Alejandro Magno... Una hegemonía es el dominio militar de un espacio geográfico. Y ese dominio, logrado por la fuerza, proporciona beneficios económicos, como la venta de esclavos y el cobro de tributos en cereales, aceite, plata, oro y todo tipo de productos. La guerra era el motor de la economía y no al contrario. No eran los intereses del capitalismo romano los que llevarían a la expansión militar, decidida por el Senado formado por terratenientes y no por comerciantes, sino todo lo contrario. Y por eso la explicación simplista, creada por Lenin, de que las guerras se hacen siempre por motivos económicos no tendría mucho sentido en esta época.

En nuestro mundo ha habido hasta 1990 dos hegemonías militares, la de los EE. UU. y la URSS, cada una con su dinámica propia, que es necesario explicar. Los EE. UU. nacen de unas colonias creadas por compañías privadas con autorización real, formadas por los puritanos. Los puritanos eran una iglesia protestante que pensaba que la iglesia anglicana se había corrompido, como lo que ellos llamaban el “papismo”. Y por eso fueron a América, buscando la tierra prometida de la Biblia y asimilándose siempre al pueblo de Dios, el judío, fiel conservador de la pureza religiosa.

No se pueden entender los EE. UU. sin la religión, sea la que sea, ni sin el individualismo feroz y la necesidad de luchar contra un enemigo externo: Inglaterra, la América española, Alemania o el comunismo soviético. Cuando en 1990 cayó la URSS, Francis Fukuyama, un politólogo aireado por la gran prensa norteamericana, creó la teoría de que se había acabado la historia, ya que el comunismo como sistema económico y político y como ideología, había sido derrotado por la democracia liberal y la economía de mercado. En parte era cierto porque todos los países del bloque soviético se pasaron a la economía de mercado y crearon sistemas parlamentarios, por lo general poco transparentes y minados por la corrupción, lo que era de esperar en la URSS, pues nunca en toda su historia había conocido un sistema democrático.

Nació la URSS como una utopía que supondría el final de la historia, que iría asociado a la desaparición de la lucha de clases. Se trató de un proyecto internacionalista, basado en la idea de la expansión del sistema comunista por todo el mundo, por considerar que la idea de las naciones era una idea caduca y burguesa. En la primera fase de la revolución se suprimieron la propiedad privada, la familia, el dinero, los grados en el ejército, y se consideró que todo lo anterior a la revolución había quedado obsoleto. Este era el caso de todas las ciencias burguesas, física, química, matemáticas, de todas las filosofías y las instituciones, que deberían quedar hechas trizas. En ese paquete fueron también las naciones y el nacionalismo, un concepto definitivamente superado, según proclamó Stalin en su libro sobre el marxismo y la cuestión nacional, que fue uno de los muchos catecismos que este exseminarista de la iglesia ortodoxa escribía con un impulso irrefrenable, luego bendecido por la votaciones de los congresos del PCUS, que siempre avalaban el acierto de las geniales ideas de su líder.

La URSS desarrolló su hegemonía desde su nacimiento, pero desde mediados de los años veinte decidió que, así como las ciencias burguesas y los nacionalismos estaban obsoletos en general, ese no era el caso de las ciencias y el nacionalismo rusos, que pasaron a ser integrados en el nuevo sistema, a la vez que se creaba un ejército basado en una disciplina despiadada, y volvió a aparecer el dinero, a legalizarse la familia y cambiarse la política económica por parte del propio Lenin.

Tras la II Guerra mundial el mundo quedó dividido en dos hegemonías, equilibradas por sus poderes nucleares. Se sabía que la III Guerra Mundial sería la última, y por eso la doctrina estratégica dominante fue la de la “destrucción mutua asegurada”, o disuasión nuclear. Las dos hegemonías decidieron enfrentarse por países interpuestos, apoyando la URSS los procesos de descolonización, o interviniendo en guerras, estando una de ellas en el trasfondo, como en los casos de Corea, Vietnam, o Angola, en la que Cuba envió las tropas que no podía enviar la URSS, por estar ese país fuera de su zona de influencia. Las dos zonas de influencia eran más o menos sagradas y las intervenciones en la del enemigo eran encubiertas, o se hacían desde detrás del telón.

Cuando cayó la URSS otro politólogo norteamericano, S. Huntington, propuso una nueva teoría del enemigo externo. Ya no sería un sistema económico, sino una civilización, la musulmana, la que encarnaría el nuevo “eje del mal” contra el que luchar. La URSS era ya capitalista, China también, y el comunismo se reducía a Corea o Cuba. Nadie ponía en duda el mercado, dominado ahora por un país políticamente comunista que es el rey del capitalismo. Y por eso el juego de las hegemonías cambió de protagonistas, pero no de sistema. Obama, y su vicepresidente Biden definieron a Rusia como “Nigeria con armas nucleares”, curioso comentario racista de un presidente negro, y promovieron todos los procesos de desestabilización de las “primaveras árabes” en los países que no les eran favorables. No lo hicieron en las monarquías del Golfo Pérsico, ni en Marruecos, pero sí en Túnez, Argelia, Egipto, Libia y Siria, contribuyendo a desencadenar las guerras civiles libia y siria - con sus 500.000 muertos y 5 millones de desplazados-, y favoreciendo aún más el desarrollo del integrismo islámico.

EE. UU. había perdido la guerra de Corea, dejando al país dividido en dos, perdió la de Vietnam, la de Irak -que le dejó un déficit de 1 billón de dólares y causó más de medio millón de muertos-, la de Afganistán, primero perdida por la URSS y luego por la OTAN y los EE. UU. En 1990 la mitad del gasto militar mundial era norteamericano y su hegemonía militar en todo el planeta era indiscutible. Pero en 30 años Rusia se rearmó y modernizó un ejército desproporcionado para sus niveles de población y riqueza. China hizo lo mismo pero con población y riqueza suficientes. La India, que con China suma 3.000 millones de personas, también lo hizo bajo la influencia rusa. Mientras tanto los EE. UU. pasaron a ser un país desindustrializado, endeudado con China en 3·billones de su deuda pública, y con un gasto militar recortado, aunque en un grado menor al de Europa y el resto de la OTAN, casi indefensas, como reconocen Alemania, Suecia Francia. y otros países.

Continuando con el juego de las hegemonías, EE. UU. y Europa promovieron el cambio en Ucrania, un país carente de tradición democrática, y con una economía, lastrada por la corrupción, y unos políticos similares a los de Rusia. El problema es que se ha tensado demasiado la cuerda y por eso estamos asistiendo a un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles entre Rusia con Putin, que es a la vez un capitalista corrupto, un nacionalista y militarista radical y un tirano, y Zelenski, un político no profesional ni corrupto, que es un nacionalista ingenuo que cree que el apoyo parcial occidental es firme. No dándose cuenta de que cuando el daño económico sea catastrófico, no habrá una guerra total, si no que Occidente cambiará su discurso. y le acusará de ser responsable de la guerra y de imprudencia. Sabemos cómo comienzan las guerras, pero no su final hasta que acaban, y por eso estamos asistiendo a una locura en la que hasta se airea la amenaza nuclear.