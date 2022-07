Guerreros, piratas y comerciantes

Herbert Spencer, creador de la sociología, fue uno de los principales filósofos de la Inglaterra victoriana. Carecía de la formación histórica que se adquiría en Oxford y Cambridge, siendo su profesión la ingeniería. Y fue por eso por lo que en vez de concebir la historia como una sucesión de reinos, pensó que el sentido de la historia universal tenía que ser pasar de las sociedades militares a las industriales. Las sociedades industriales favorecen el desarrollo de la técnica y la ciencia, pero serían imposibles sin el fomento del libre comercio. Por esa razón Spencer, como antes había hecho Adam Smith y luego todos los pensadores victorianos, creyó firmemente que el comercio, la libertad política y el crecimiento del conocimiento eran lo mismo y se oponían a la violencia, la opresión, el fanatismo y la superstición.

No deja de ser curioso que en la Inglaterra del imperialismo victoriano, que dominaba la India, gran parte de África, y que incluía aún bajo su dominio a Australia y Canadá, se creyese que el comercio mundial de los tejidos de algodón ingleses, que se extendía por los cinco continentes, no tenía nada que ver con la colonización y con la existencia de la flota más poderosa de la Tierra. La realidad, en esa época y en todas las demás, se suele contemplar con las lentes de la ideología, y en la creación de esa ideología suelen ser muy útiles los mitos de fundación, que proyectan al pasado la realidad del presente y la consagran apelando a remotos orígenes. Y uno de esos mitos victorianos fue la greek Commonwealth, o lo que es lo mismo, el mito del pacífico imperio comercial de la Atenas clásica, que habría gobernado sobre las olas, como lo hace Inglaterra en su himno, aunque en este caso esas olas serían las del mar Egeo.

Sinteticemos los hechos. Atenas fue una ciudad que unificó a la población de toda la península del Ática, en la que convivían campesinos y ganaderos, pescadores y artesanos y pequeños comerciantes -kapeloi-, junto a los grandes comerciantes -emporoi-, que se dedicaban al comercio de esclavos, maderas y cereales, procedentes del mar Negro, y en menor medida a la exportación del vino, el aceite y la cerámica áticas.

Los antiguos griegos viajaban esencialmente por mar, porque su país está fragmentado geográficamente, y porque la navegación de cabotaje era muy fácil en un mar Egeo en el que cientos de islas montañosas permiten navegar observando siempre en el horizonte algún punto de referencia. Atenas, junto con otras ciudades, había construido una importante flota de guerra. Para hacerlo había dividido su territorio en unidades fiscales, llamadas naucrarías, cada una de las que tenía que aportar dinero para construir un trirreme. Eso suponía un gran gasto porque la madera había que importarla, así como el esparto para los aparejos, y había que mantener unos arsenales.

Pero en el año 483 a.C., tras haberse descubierto unos enormes filones de plata en el monte Laurion, Temístocles convenció a los atenienses de que debía construir una gran flota, importando lo que fuese necesario porque podían acuñar moneda de plata en grandes cantidades. La construcción naval incrementó la actividad de los arsenales y el comercio, naciendo así a unos 20 kms de Atenas el mayor puerto del Egeo, el Pireo. Esa flota necesitaba remeros, que provenían de la clase censitaria más pobre, porque no podían servir en la infantería o la caballería al no poder costear sus armas. Pero, como cobraran por ser remeros, pasaron a apoyar el desarrollo de la flota.

En el año 490 a.C. comenzó la I Guerra Médica, entre griegos y persas, seguida por la II entre el 481-478. En ella se demostró la importancia del poder naval, tras la gran victoria de Salamina, en el mismo año 480 en el que en Sicilia Gelón había derrotado a los cartagineses en Himera. Eso hizo ver la necesidad de crear la Liga Naval de Delos en el 478, que fue una especie de OTAN del momento. Su sede era esa isla neutral, famosa por sus santuarios. Allí se reunían sus miembros y se guardaban los fondos que aportaban a la Liga quienes no contribuían con sus barcos a la flota común. Atenas construyó más barcos con ese dinero, y además se llevó el tesoro, o banco, a su ciudad. Su marina fue tan grande que se convirtió en dueña del Egeo. Pero es que además todos los pleitos entre aliados pasaron a los juzgados atenienses, se les obligó en parte a comerciar en el Pireo, y así poco a poco la economía ateniense creció protegida por el poder de su flota y bajo la arbitrariedad de una Atenas que comenzó a ser vista como opresora, lo que explica su derrota posterior en la larga Guerra del Peloponeso.

No fue el comercio el que creó un imperio. Por el contrario, el poder militar permitió crear un imperio que favoreció el comercio, tanto en Atenas como en Inglaterra. La historia del comercio no es solo la historia de los mercados, porque desde la Edad Media para acudir a las ferias y mercados era necesario pagar un impuesto para poder poner un puesto en el mercado local. A veces había que comprar la moneda local o del reino, y las disputas entre comerciantes se resolvían en cada localidad, ya fuese una ciudad con su obispo, como Santiago, o una de las mayores ferias europeas, como lo fue la de Medina del Campo, cuna de la letra de cambio y centro del comercio europeo, hasta que en el siglo XVII el despilfarro de los monarcas la llevó a la ruina.

El comercio nace de un tratado que lo permite, como pasó en el Báltico y la liga naval de la Hansa. Debe ser protegido por la fuerza. Tras el siglo XVI el comercio americano era un monopolio castellano, centrado en Sevilla. Aragón quedó excluido de él, pero también Inglaterra y Holanda. Por eso ambos emitieron patentes de corso para comerciar con América, e instalarse allí, a determinadas compañías comerciales, cuyas flotas se defendían con las armas, de tal manera que el comerciante tenía que ser a la vez soldado y pirata, ya que tenía licencia para robar naves de otros reinos.

Grandes compañías orientales, como la de las Indias Orientales holandesa o la inglesa, que luego colonizó la India casi como parte de su actividad comercial y militar, crearon el comercio internacional del té, el café, el azúcar, el tabaco, y el algodón, gracias a su poder militar y a sus ejércitos de indígenas y cipayos. Es muy curioso ver cómo los traficantes de esclavos africanos capturaban a sus víctimas, las vendían en la costa a los negreros, y así pasaban a ser la mano de obra de las plantaciones portuguesas, españolas, inglesas y holandesas. En esas plantaciones se producían para el mercado los productos llamados ultramarinos y coloniales, que daban el nombre a un tipo especial de tiendas hasta no hace mucho. Y para cerrar el círculo, el algodón indio o americano, por ejemplo, llegaba a la Inglaterra de Herbert Spencer como materia prima para ser vendido por todo el mundo en forma de telas de gran calidad que arruinaban a los mercados locales, si una ley no los salvaba, como hicieron las leyes españolas con el textil catalán.

No hay comercio sin ley que garantice la propiedad y las transacciones, y no hay ley si no hay una fuerza que la imponga. Por eso las sociedades industriales son también sociedades militares. Siempre lo fueron, y ahora lo son más. Spencer, que vio cómo los trabajadores de la industria de su época vivían peor que los campesinos de fines del siglo XVIII, se negó a ver como detrás de la libre industria de su momento estaba el poder del ejército, la policía y unos jueces que llenaban las cárceles de condenados por deudas.

En los siglos XIX y XX el gran desarrollo económico mundial se centró en parte de Europa y América, quedando África y Asia relegadas a ser fuentes de mano de obra, materias primas y carne de cañón para los ejércitos coloniales. Pero en el siglo XXI esto ya no es así. La antigua URSS y China demostraron que la industria y la técnica pueden nacer sin libertad política, amparadas por el poder de la ley de los estados autoritarios, a la vez que crearon ejércitos enormemente poderosos y armados con la tecnología más reciente. Esos países, como la actual China, tienen su industria, controlan el comercio mundial hasta límites insospechados, se han armado hasta los dientes, y ahora consecuentemente reivindican sus zonas navales de influencia en el Pacífico, un océano por cuyo control Japón entró en guerra con los EE. UU. ¿Tienen derecho a hacerlo?

Da igual que lo tengan o no, desgraciadamente, si tienen la fuerza para hacerlo. Desde finales de la II Guerra Mundial Inglaterra ya no gobierna sobre las olas, como la vieja Atenas, lo hacen los EE. UU. con sus grandes flotas. Si ya no controlan ni el comercio ni las finanzas del mundo, ¿tienen derecho a hacerlo? ¿Por qué? Los chinos dicen que ellos no quieren convertir el mundo, ni a sus religiones, que no son proselitistas, como el islam o el cristianismo, ni a sus dogmas políticos. Lo que quieren crudamente es defender sus intereses comerciales bajo el paraguas de sus armas, porque son comerciantes, piratas y guerreros. ¿Hay algo más capitalista que esto?