Guillermo Martínez, luz de agosto

AQUÍ, en la playa, hoy vacía y parda, envuelta en una niebla casi fantasmagórica, me despido del verano con lo último de Guillermo Martínez. Soy gran aficionado a las obras del argentino. Recuerdo haberlo entrevistado telefónicamente cuando ganó el Nadal, en 2019, por Los crímenes de Alicia (Destino), una novela en la que se mezclaba su pasión por los patrones numéricos, por la paradoja, por la matemática, por Lewis Carroll en su conjunto, yo diría, con su pasión oxoniense (puesta de manifiesto en su obra anterior, quizás la más conocida entre las suyas, Los crímenes de Oxford).

Por motivos poco comprensibles, esta novela llevaba en mi maleta desde finales de julio: se había ido resistiendo, o eso creo, un tanto disimulada entre otras lecturas proyectadas, un disimulo al que contribuía sin duda su levedad física (no literaria), porque La última vez es una novela breve, de apenas 188 páginas. Con ella pongo punto final hoy a las lecturas de agosto. Pongo punto final a las lecturas en la playa. Y lo hago feliz, porque ha sido una lectura iluminadora. Es, de nuevo, Guillermo Martínez en estado puro. Aquí están todas sus cosas, incluido el tenis. Y sí, también la playa y el mar de Barcelona. Tal vez diría que es una novela de iniciación, a la manera de Chesil Beach, aunque haya fundamentales diferencias. Pero, sobre todo, es una novela de enigma.

Y lo es porque Guillermo Martínez no se entiende sin los enigmas. Matemático de formación académica, se diría que, como en Carroll, el juego de los números siempre está presente, como también los grandes problemas de la filosofía, y Martínez tiene una habilidad especial para integrar teorías, o para hablar de la Fenomenología de Hegel, sin que nada chirríe, sin que se resienta el edificio literario, sin que suene a impostura o a deformación profesional. Sin duda no puede evitar lo libresco, y menos en La última vez (Destino) que es una novela sobre un crítico y un escritor, y sobre la última obra de ese escritor ficticio (argentino, también), y sobre la bulliciosa y quizás irrepetible escena cultural de Barcelona, allá en los 90. Sin embargo, ni de lejos pierde Guillermo Martínez su objetivo supremo: que todo parezca una novela de suspense. No hay crímenes aquí. El juego es otro, pero está articulado con hondura y humor al tiempo, con su aquel de provocación a varios niveles, y con una mirada tierna hacia la extraña mezcla de incomprensión y vanidad que a veces recorre los edificios de la literatura.

Como ha dicho el propio Guillermo Martínez, La última vez tiene ese aire de las celebraciones literarias de Henry James. Algunas cosas que suceden en la novela provienen de la realidad y algunos personajes, también. El más reconocible, claro está, Carmen Balcells, legendaria en la representación de autores, figura inolvidable de nuestra escena literaria durante tanto tiempo, que aparece bajo el nombre de Núria Monclús. Como en toda novela sobre la propia literatura, no falta el crítico insobornable, caído, sin embargo, en desgracia, que según Martínez representa bien a la época, y a quien llama, sin perder el hálito oxoniense, Merton. ¿Y el escritor? No es nadie. Pero podría ser cualquiera. Un tal A. Postrado por una enfermedad degenerativa, manda llamar a Merton para que descubra las claves ocultas de su literatura. Toda la novela está envuelta en erotismo, pero ya no queda espacio para explicarlo. Me ha iluminado, justo cuando se apagan las luces de agosto.