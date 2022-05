Gurriarán, hoxe (e sempre)

O REGRESO á poesía de Florencio Delgado Gurriarán (FDG), con motivo do Día das Letras Galegas que celebramos hoxe, representa unha recuperación necesaria, imprescindible para a cultura deste país. Non é que Delgado Gurriarán non tivese xa o seu lugar indiscutible nas nosas letras, tamén na loita pola liberdade e a dignidade, mais faltaba quizais este recoñecemento que hoxe alcanza a data máis importante no calendario, polo que tanto tempo se esforzaron os que o coñeceron e apreciaron, tamén os que dedicaron o seu tempo a estudar a súa obra, que discorre como un gran río, como unha gran corrente de palabras, practicamente por todo o século XX.

Entre esas obras imprescindibles está a que teño nas miñas mans, a biografía de Ricardo Gurriarán, non só excelente, senón emotiva, poboada sen dúbida pola paixón pola terra valdeorresa, e, xa que escrita polo seu sobriño, pola proximidade propia do parentesco. Basta unha ollada a esta nova edición (a terceira) do que Xesús Alonso Montero chama “monumental monografía” para darse conta de que estamos ante unha vida afeita a recomenzar, a reiniciarse unha e outra vez, xa fora polos cambios xeográficos familiares ou, na idade adulta, pola fuxida cara ao exilio.

Florencio Delgado Gurriarán. Vida e obra dun poeta valdeorrés, republicano e galeguista, publicada agora por Editorial Galaxia, é unha obra magna que, como sinala o seu autor, tivo como obxectivo cando se publicou por primeira vez, en 1999, da man de

Isaac Díaz Pardo e Edicións do Castro, “difundir a súa creación literaria e o seu itinerario complexo, preñado de valores, e ligado ás múltiples circunstancias que lle aconteceron ao longo da súa vida”. O obxectivo cumpriuse entón, e cúmprese aínda moito máis agora, con este xusto recoñecemento.

A longa viaxe literaria de Florencio Delgado Gurriarán non chega ao seu final, senón, ao contrario, reiníciase de novo, como el tantas veces. Toma folgos, reinventase na súa defensa extraordinaria e emocionante da lingua galega, unha constante na súa obra, na súa escrita, como non deixa de sinalar Ricardo Gurriarán e como se desprende das conversacións con Dolores Pla (que entrevistou durante horas a FDG en 1979, como explica Alonso Montero), conversacións que enriquecen en grao sumo todas estas excelentes páxinas.

Ricardo Gurriarán realizou en 1999 un labor incrible que implicaba buscar en todas partes anacos da vida de FDG, incluíndo o faiado de Córgomo ou o arquivo persoal de Guadalaxara. É un gran retablo vital que non só ofrece miles de detalles da vida do poeta, senón que constitúe un retrato excelente da evolución política en torno ao galeguismo, particularmente en Valdeorras, do inicio do “espazo político específico galego” nos anos 20, coa aparición das Irmandades da Fala e a creación de A Nosa Terra.

Este libro magnífico non só descubriu no seu día (como descobre agora neste Día das Letras) innumerables detalles da vida de Florencio Delgado Gurriarán, senón que rescata, desde outra perspectiva, o crecemento da nosa lingua e a nosa cultura en tempos de enorme dificultade e perigo, volve iluminar aos xigantes do noso país, desde Otero Pedrayo a Castelao. Tráenos ao presente publicacións decisivas, como Saudade ou Vieiros, e todo o enorme esforzo cultural e político que se exerceu desde o exilio. A Galicia infinda volve a nós agora con toda a súa enerxía: “Nosa Galicia é máis que toda a Terra”.