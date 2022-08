EN política, pero no sólo, parece imponerse poco a poco una muy sofisticada y profunda teoría de la comunicación, que deja en bragas, con perdón, a Peirce y a Saussure, por citar a dos notables de la cosa. Me refiero a la teoría del “habla cucurucho que no te escucho”. Es un nivelazo, tíos. En plena edad de la comunicación poco a poco va triunfando la incomunicación, que es algo así como el diálogo no iniciado nunca, aunque prometido siempre, o el llamado interruptus. También se parece al tradicional ‘diálogo de sordos’. Se ha desarrollado un orgullo guapo de no hablar con el de enfrente, ni a veces con el de al lado. Tiene que ver, también, con ese afán de posesión de la verdad absoluta (como si existiera), que es propio de sociedades que se van venciendo a lo tonto por el lado de lo simple, a las que se marea con las perdices de la tuiterología barata, o con esa comodidad del pensamiento dicotómico, que da lugar, claro está, a una polarización de parvulario.

Así que, paradójicamente, con tantos instrumentos de comunicación cada vez hay más autoritarismo en los mensajes (autoritarismo, que no ‘auctoritas’), mucho más dogmatismo, y otros ‘ismos’ que no son precisamente artísticos. Quizás lo que sucede es que muchos asuntos no pueden condensarse, ni explicarse, en una frase escueta, aunque uno tenga más gracia que Oscar Wilde o Ramón Gómez de la Serna (que no suele ser el caso). Leo frases ingeniosas, sí, lo reconozco, pero lo que abunda es la expresión hosca, desabrida, peyorativa, cuando no directamente prehistórica. Y no siempre se trata de un intento de provocar (la verdadera provocación exige nivel), sino que simplemente trasluce uno de los grandes males del presente: mucho hablar, pero poco escuchar. El exceso de voces hace que no escuchemos ninguna, tal es el follón en el ambiente, y menos si se trata de una voz compleja (algunos huyen de eso como de la peste). Si tienes la verdad absoluta, ¿para qué escuchar a nadie más?

Sospecho que una de las razones del creciente desprestigio del diálogo reside en la necesidad de no parecer que nos rendimos o nos sometemos a las opiniones ajenas, tengan razón o no. Aquello de ‘sostenella y no enmendalla’, ya saben, vuelve a estar de moda. El diálogo implica investigación de la realidad, al menos en los parámetros socráticos, pero tiene el peligro de confrontar razones, algo que lleva tiempo y demanda conocimientos. Quizás no hay tiempo para tanto. Por eso los debates políticos, como también pasa en las redes, se parecen cada vez más a monólogos, a frontones que lo devuelven todo. Si nos mantenemos en estas, lo más probable es que el camino hacia el desastre, que parece iniciado, se acentúe aún más. Estamos usando mucho lenguaje de usar y tirar. Mucha cacharrería semántica. Mucha ocurrencia ‘take away’. Y la calidad del lenguaje, de la comunicación, habla directamente de la calidad de una sociedad. Es un síntoma infalible de que algo se va deteriorando por dentro. En todas partes.

Resulta preocupante que estemos viviendo un gran momento de incomunicación teniendo tantas herramientas comunicadoras. Que estemos cayendo en la puerilidad y la simpleza, que sirven para dominarnos. Hay algo en todo esto que no funciona, y creo que aún no sabemos arreglarlo. Hay, quizás, una oscura voluntad de que no escuchemos al otro, no vaya a ser que podamos llegar a un acuerdo con él. Y eso, hoy, sería casi imperdonable.