Hablar por esa boquita

EN FIN, se puede hablar, pero hay discursos en los que se estaría mejor callado. Un discurso callado: cundiría. En ocasiones, si se abre la boca para la tontuna (para la tontuna siempre hay tiempo), mejor hacer un discurso en silencio, o abriendo la boca como un pez fuera del agua. Un discurso en ‘off’.

Hay veces que es mejor no decir nada, aunque hay políticos que siempre quieren decir algo. Porque se espera que digan algo. Quizás creen que necesitamos esas palabras, que nos urgen, que nos alimentan. Habrá casos. Pero así, en general, podemos ir tirando. No es necesario hablar por hablar, no es necesario decir algo ante un micrófono si no hay nada que decir. No tenemos ese horror al vacío. Mucho peor el vacío de los lineales del súper.

Hay más ejemplos, pero se me ocurre el de Boris Johnson, que ha tardado dos telediarios en volver a prepararla mediáticamente. ‘Che passione!’ Iba bien con su papel de mandatario ‘quasi’ europeo, defendiendo la unidad ante la atrocidad de lo que sucede en Ucrania. Iba bien, Boris, o sea, con su mensaje paneuropeo, se le entendía todo, aunque tardaban en aflojar visados, también te digo, y sorprendía tan buen discurso después de la movida de las fiestukis en el patio interior del número 10, criticables en plena pandemia, aunque no esté prohibido que los políticos se tomen una pinta para relajar.

En un discurso en Blackpool, o así, comparó Ucrania con el ‘brexit’, y lo hizo pudiendo estar callado. No siempre se debe hablar, si no se sabe de lo que se habla o si se habla para decir bobadas. No siempre se espera un discurso político. También hay silencios guays, aseados, dignos, hay silencios precavidos, silencios que reconocen las limitaciones propias, gente que se ha leído el manual de cómo no convertirse en un ‘botaporela’, gran palabra en lengua gallega.

Que dijo Johnson que la resistencia de Ucrania podía compararse a la movida del ‘brexit’, esa aberración política. Estamos acostumbrados a la propaganda, vivimos inmersos en la propaganda, es un no parar. Pero eso ya no cuela. Muchos ‘tories’ afearon la comparación a Boris, que se podría haber callado, algo saludable a veces. Se quejaron de que, con una de esas frases descontroladas, que beben de la publicidad sin filtros, que se zambullen es la tontería histórica animada de ayer y hoy, se echaba por tierra el buen nivel internacional del Reino Unido en los últimos días, las palabras sensatas sobre la invasión de Ucrania. Se diría que Boris siempre encuentra el momento perfecto para joderla, dicho sea sin ofender. Pudiendo estar callado.

El líder de los liberales demócratas ingleses fue especialmente duro con la declaración surrealista de Johnson. A Davey le pareció un insulto (sobre todo a la inteligencia, diría yo). Y calificó el inoportuno comentario de “payasada”. Con Ucrania solicitando la entrada en la Unión Europea, la comparación de la resistencia ante la invasión y el ‘brexit’ resulta más bien delirante. En realidad, el ‘brexit’ va en la línea absolutamente opuesta a los intereses que defiende Zelenski en Ucrania, es todo lo contario a lo que estamos viendo. No se puede vender una cosa como si fuera otra, nadie es tan tonto como para creérselo, aunque vivamos el cáncer de la propaganda y la verborrea política.

Otras veces sucede todo lo contrario y son muy necesarias las palabras. Porque también atisbamos el hiperpragmatismo y la fiebre de la geoestrategia como ingredientes obligatorios del mundo que viene. A veces son necesarias las palabras y deben evitarse los silencios. Como en lo del Sáhara, por ejemplo.