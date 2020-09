Habrá Presupuestos

LAS matemáticas son inamovibles, dos más dos suman cuatro y no hay quien pueda cambiar esa cifra. Y hoy por hoy Pedro Sánchez cuenta con los apoyos suficientes para alcanzar los 176 votos que necesita para sacar adelante sus Presupuestos; incluso le sobra alguno si no se echan atrás los partidos que ya le han prometido el “sí”. Solo un descoloque total o una imposición inadmisible podría impedir que no salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado. Los primeros de Sánchez, que hasta ahora se ha visto obligado a gobernar con los de Montoro.

Casado no está por la labor de apoyar los presupuestos en los que ya trabajan PSOE y Podemos, y entre los argumentos que ha esgrimido en la entrevista que le ha hecho Susanna Griso es que su respaldo no es necesario, así que rechaza las acusaciones de insolidaridad y de falta de responsabilidad, porque el Gobierno cuenta con votos suficientes. Por otra parte, no confía en que sean los presupuestos que necesita España y se va a centrar en asuntos como sanidad, educación y la exigencia de que se cumplan las leyes y las iniciativas aprobadas en el Parlamento, entre ellas la aportación de recursos para aquellos a los que la pandemia ha llevado a una situación económica insostenible.

El encuentro de hoy entre Sánchez y Casado se presume interesante, y sería bueno que dejaran atrás sus animadversiones personales y políticas y, más allá de los presupuestos, alcanzaran pactos que son indispensables para salvar esta crisis que no se sabe a dónde nos lleva, pero desde luego a nada bueno.

Han pasado al olvido asuntos que Podemos esgrimía como banderas irrenunciables, la derogación de la reforma laboral, castigar fiscalmente a “los ricos” o toda una serie de ayudas de tipo social imposibles de atender porque las arcas se encuentran vacías, como bien saben los que esperan inútilmente que les paguen lo prometido. Y es que Pablo Iglesias es político de comportamiento flexible a la hora de defender sus principios, porque por encima de todos y cada uno de ellos está la permanencia en el Gobierno, sea cual sea lo que se le exija firmar. Si pierde la vicepresidencia y los cuatro ministerios de su partido, su carrera política habrá terminado, y no saldría por la puerta grande.

Sánchez regresó de vacaciones con tres prioridades: sortear el coronavirus, que se inicien las clases con seguridad y aprobar los PGE. Lo primero y lo segundo está por ver, mientras lo tercero parece que no presenta problema. Pero es Bruselas la que pronunciará la última palabra, no lo olvidemos: los 140 mil millones prometidos están condicionados a políticas que Sánchez e Iglesias no quieren ni mentar.