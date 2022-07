Hacer la ola a los donantes

A LOS DONANTES de sangre, que por fortuna forman legión en España, deberíamos hacerles la ola cada vez que acuden a sus centros habituales con la camisa remangada o hacen un alto en sus quehaceres para que les claven una aguja en cualquiera de esos autobuses que recorren las ciudades cuando las reservas bajan. Son todas personas anónimas a las que les empuja quizá el acto más solidario que existe: dar vida a los demás sin pedir nada a cambio. Gracias a los donantes, en los hospitales casi nunca falta sangre a la hora de acometer intervenciones de todo tipo y las centrales de reservas cuentan siempre con saldo suficiente como para atender cualquier posible emergencia. El sistema no suele fallar gracias a la solidaridad de esos ciudadanos desconocidos a los que nadie homenajea, pero a veces las cosas se tuercen, los bancos de sangre entran en barrena y los hospitales se ven obligados a posponer operaciones por temor a quedarse sin suministro. Es lo que ha pasado en los últimos días en el Clínico de Santiago, situación que, al parecer, se ha podido reconducir gracias, de nuevo, a la solidaridad de los donantes. A todos ellos, decíamos, les tendríamos que hacer la ola, pero no es así. De hecho, muchos de los que han ido a ofrecer su sangre en los últimos días con el único afán de paliar el estado de emergencia se han encontrado con que en ciertos centros habilitados rechazaban su oferta porque no habían pedido cita previa. ¿Quizá fue porque había saturación de clientes y era necesario seguir un orden? Pues no, lo que ocurrió es que no habían seguido el santísimo protocolo. Tóquense las narices...