FUERA, aunque sea en los aledaños mismos del poder, máxime si el mismo fue perdido o te echaron, hace frío. Incomoda la inclemencia de un tiempo de indiferencia y silencio. Indiferencia de casi todos, silencios en los medios salvo los más afines o que, en el pasado, tuvieron ciertas sintonías. Los esfuerzos de los mal llamados “líderes” de la oposición, nunca ha habido ningún líder y menos liderazgo en esto, no es otro que el obtener alguna repercusión en los medios televisivos y escritos. Segundos de gloria y titulares al menos a dos columnas donde se percibe que están. No que hagan. Hacer oposición es otra cosa.

No es bueno para un gobierno que no haya oposición y esto debilita la democracia y el sistema de valores de un gobierno democrático. Si no hay oposición el gobierno puede caer en la más sutil soberbia y mezquina arrogancia, sin hacer lo que debe, que no es otra cosa más que gestionar, y hacerlo bien, con prudencia, con rectitud, con moral, con decisión, con energía y con carácter. Hacerlo desde la coherencia, la convicción, la capacidad, la cercanía, la confianza de quién se sabe que cada cuatro años, urnas o pactos, le invisten de un poder que tiene que ejercitar por el bien de todos. Y ese ejercicio mejora cuando una oposición fustiga, evidencia las carencias de la acción de gobierno, de presidentes, ministros, consejeros, concejales, etc. Cuando es capaz de poner el dedo en la llaga, sabiendo de qué habla, bien asesorado y sacando a la luz deficiencias, errores, despropósitos o equivocaciones. Pero también cuando con bonhomía y corrección política se puede, y por qué no, reconocer aciertos del gobierno de que se trate. Eso es política también. Aunque de esa se hace poca en el solar patrio, tanto a nivel estatal como autonómico. Sobre todo cuando la estrategia es polarizar, sectarizar, levantar ruidos y soflamas inconsistentes que perturban la acción y la reflexión. Aquí, en España, pero también en cualquier comunidad autónoma se hace oposición de trinchera. Las más de las veces cainita. Cualquier ocurrencia es buena con tal de robar unos segundos de cámara, canutazos vacuos y estériles pero que buscan estar a toda costa.

Todo empeora cuando la propia oposición se enzarza en guerras intestinas, en luchas descarnadas por el sillón presidenciable. Y aquí flaco es el favor para cualquier gobierno y para una sociedad democrática. Dicen que en el mundo no hay más de una veintena, veintena y media de verdaderas democracias. El resto son sucedáneos y vergüenzas que consentimos y que interesan a los “intereses” de la diplomacia y a la vez a la diplomacia de intereses.

Cuando alguien pierde el poder y pasa a la oposición no lo puede soportar. Huye. Se siente despreciado. Derrotado por la sociedad y los votantes. Cosa que también desde los aparatos verticales y sedicentes de los partidos aprovechan para cortarle la hierba bajo sus pies. Para quiénes gobiernen, con estas oposiciones, negro sobre blanco.