Haciendo malabares

AQUÍ está la moción de Vox, que supondrá un episodio más en medio del oleaje, pero sin consecuencias. La tormenta política se va amasando en el horizonte, no es tanto cosa de actitudes puntuales, aunque se quiera visualizar que hay mucha discrepancia en sede parlamentaria. Es verdad que la política se hace en el Parlamento, pero tiene muchos senderos que se bifurcan y hoy esos senderos pasan por los medios, los tuits, las idas y venidas a Europa, y en este plan. El arrebato político contemporáneo da para titulares a diario. Hay refriegas en todas partes y a todas horas, declaraciones cruzadas que vuelan como cuchillos, pero, por otro lado, se diría que los afectados se van acostumbrando. Está claro que va en la profesión. Los equilibrios parlamentarios obligan a hacer malabares, ya sea en las formas o en los discursos. No todos juegan con el mismo margen, y hay un electorado esperando que puede estar compuesto, ay, de múltiples sensibilidades.

Aunque vemos bronca en el congreso (no como las del Reino Unido, eso no), aunque se trabaja el enfado y la irritación, también la cara de ofendidos de unos y de otros, no cabe duda de que hay asignaturas pendientes, empezando por los Presupuestos, y el asunto del poder judicial, que se ha vuelto a sustanciar en desacuerdos y también en descalificaciones cruzadas entre los partidos, tanto que dicen que llegó Europa y mandó parar. Hay trabajo por hacer, aunque sea envuelto en esta atmósfera gris de la pandemia, que todo lo complica y lo altera, pero inevitablemente la política se ha ido encabronando como la vida misma, el contagio de la discrepancia es generalizado, la tensión parece que mola, cuanta más alarma y más miedo y más virus, más leña se atizan. Y parece que lo hacen con gusto.

Este país es así, tenemos cierta tradición en el reparto de garrotazos. Y mientras tanto se agranda el hoyo, que según el ‘New York Times’ y otros papeles empieza a ser preocupante, porque las cifras cantan y desde el exterior nos afean el sindiós. Aunque en todas partes cuecen habas, también te digo, y ahí están todos esos reportajes y esos documentales que acaba de sacar Movistar sobre la movida americana, a pocos días de las elecciones. Hay analistas, o lo que sean, que ven en peligro la política americana, y otros creen que la democracia está siendo atacada en casi todas partes, que vivimos un momento de defensa del caos, la confusión y sobre todo la ignorancia.

Escuché en lo de Francino a un científico español que trabaja en América y que asegura que la ignorancia ya ha sido puesta a competir con la inteligencia, como si fueran cosas comparables. Hay peña que saca a pasear la ignorancia como un valor, o sea, con un par. Que no le jodan más los intelectuales. Este es el mensaje. Esa es la actitud. A este nivel andamos, por si no se habían fijado. No extraña en tiempos de división, porque la división también ayuda a vencer, que decía el otro. Pero, de paso, se lleva por delante una cultura, una historia, una generación, incluso una civilización. El brutalismo aspira a quedarse, y desde luego la polarización, que ni come ni deja comer: pero es muy rentable para quien se la trabaja. Hay que volver a alimentar la democracia, que cada vez parece más en los huesos, la pobre.