Hágase la luz

EL REGRESO del curso político es también, o, sobre todo, el regreso del discurso político. En ello se ha afanado Pedro Sánchez nada más pisar la dudosa luz del día del primero de septiembre. Y perdón por mentar la bicha eléctrica. La luz, lejos de iluminarnos, no deja de sembrar pavorosas sombras en los pliegues de los bolsillos de la gente, uno de los lugares en los que ningún político querría jugarse las elecciones.

Tiene algo de metáfora que, en este tiempo de oscuridades y confusiones contemporáneas, sea el precio de la luz una de las mayores preocupaciones de los españoles. Lo del Nuevo Siglo de las Luces con el que algunos soñábamos ya estaba difícil, porque la Ilustración de hoy ni está ni se la espera, pero es que, la verdad, no estamos para iluminaciones: ni las filosóficas ni las meramente físicas. Nada. No se nos enciende la bombilla.

Este apagamiento del mundo actual y este temblor de las democracias (aunque Joe Biden dice que la salida de Afganistán ha sido ejemplar, o poco menos) empieza a ser un lastre para todos, también para los dirigentes, pues saben bien que al final todo es la economía, estúpido, o casi todo, eso que decían tan bien en la época de Clinton, y no sin razón. Al final la luz puede pasar la factura a cualquier gobierno, Sánchez lo sabe, como pasa siempre con las cosas de comer, porque más que en las grandes filosofías el diablo está en los detalles, sobre todo si los detalles se miden en euros. La subida enloquecida de la luz no es de recibo. Con este panorama, lo de la luz a ti debida ya no es sólo un poema del gran Ángel González. Dicen los analistas (los que sean) que el deterioro de cualquier política puede venir por la velocidad de la factura de la luz, como ha venido otras veces por asuntos más domésticos que elevados, y no es cosa de iniciar esta segunda parte de la legislatura, renovado el gobierno y con el curso por delante, rindiendo armas ante la furia de esta descarga eléctrica, cuando hay asuntos pendientes, y una pandemia de la que salir, y una agenda social, porque los desfavorecidos de este tiempo son muchos, y hay un mundo ahí fuera, problemático y febril, y una Unión Europa por la que velar, ahora que el mundo se ha hecho aún más pequeño y algunos se encierran en su castillo.

Dicen que Sánchez ha vuelto con un discurso más concreto y menos emocional. Llaman emocional, o emotiva, a la etapa de Iván Redondo, me parece. Querrán decir que bajan el balón al piso, ahora que todo es fútbol, pasan página de los eslóganes y los discursos de ‘coaching’, baja quizás la hinchazón del márketing, que todo gobierno tiene, no nos hagamos de nuevas. Leo que desde que Iván se fue, como el día que Johnson prescindió de Cummings que salió con una caja de cartón donde quizás llevaba los lápices de subrayar, el gobierno está más en lo político, en los afiliados, las bases y qué se yo si los barones. Desconozco si esto es un back to basics, que decía Tony Blair, muy cabreado, por cierto, con lo de Afganistán.

Regresar a lo básico puede significar regresar a la gente, pero que nadie crea que el lenguaje de la calle tiene que ser simple y elemental. Eso es lo que creía Trump, y el que usaba: y ya ven los resultados. La pedagogía es mejor que la propaganda, lo mismo que es mejor acordar que torcer el brazo. Sí: necesitamos luz, más luz. También esa que ilumina la inteligencia.