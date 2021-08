Haití no es Afganistán

MIENTRAS la atención del mundo, en realidad de algunas cancillerías, está en Kabul y la vuelta o toma del poder de nuevo por los talibanes, con el desastre total que ha sido la intervención norteamericana, otra más, fruto de la ley del talión y el improvisado objetivo del ojo por ojo tras los atentados de 2001, apenas somos capaces para ver otra de esas grandes tragedias que, una y otra vez, repica y golpea a los más débiles.

De lo primero se escribieron, escribirán y emitirán libros y documentales. Cada cual de su sino particular. El terremoto de Haití de hace solo unos días devuelve a la realidad la inmensa pobreza económica, social y himanitaria que vive esa parte de una isla fracturada en realidad en dos países. Hace apenas mes y medio el presidente Moïse fue asesinado. La convulsión, el caos, la confusión es total. Siempre lo ha sido entre corrupción, desastres naturales, rapiña y desidia, violencia y bandas que, incluso ante el desastre aprovechan el caos y la desolación, entre criminalidad, tráfico de drogas y dinero negro. De esta tragedia nadie escribirá libro alguno ni grabará o editará documental de ningún tipo. De los pobres apenas nadie se acuerda. No vende. No suma. No cuenta. Haití no es Kabul, ni Kandahar. Es simplemente miseria y olvido. Mucho olvido. Como si no existiese. Tal vez su turbulenta historia y pasado convulso hace que no cuente para muchos. O para casi nadie, según se mire.

Haití no tiene monedas de cambio, ni riquezas, ni un subsuelo rico, ni es paso para el gas, ni sobre su suelo se plantan millones de toneladas de opio. En Haití no hay talibanes. Hay seres humanos a los que se les ha despojado hace mucho de casi todos sus derechos. Los turbantes no esconden como los burkas nada. El sol derrite incluso el hambre. Los credos. El futuro. Ahora una tormenta en el golfo de México hace que todo sea aún más trágico aunque nadie cuenta a los muertos. Ni a las miles de casas o de hogares por llamarles de alguna manera, destruidas, como lo eran sus pobres y endebles materiales y escombros de construcción.

En Haití, por haber, no hay presente, ni siquiera mañana. Es uno de los países más pobres del mundo. Golpeado. Robado. Usurpado por sátrapas y dictadores de todo pelaje y condición, cualquiera de los Duvalier. Fue el primero de los países de América en independizarse. Ahí bautizó su tragedia, expiando pecados de otros. El terremoto de 2010 fue devastador. Sumió en la ruina la isla.

Y toda la ayuda internacional se diluyó entre fanfarrias, comisiones, apropiaciones, mentiras y algunas edificiaciones, pero también en más miseria, muchos abusos, de todo tipo y una situación de pobreza y exclusión social que ya no se puede medir. Nadie está dispuesto siquiera a prestar parámetros de medición. La pobreza solo interesa a algunas estadísticas y organismos. Pero no cuando ya se cronifica.