Hakan Hardenberger, solista del “Concierto para trompeta” de Henri Fredien Tomasi, con la “OSG”

Perdidos entre orientalismos de perfumados ambientes, seguiremos el programa de la “OSG”, dirigida por Fabien Gabel, en el que Hakan Harderberger será solista del “Concierto para trompeta de” de Henri Fredien Tomasi, en el Palacio de la Ópera de A Coruña- 20´00 h.-, y que repetirá mañana en segunda sesión. Fabien Gabel, es también trompetista, habiendo recibido un Primer Premio del Conservatorio de París, en 1996 y en el Musik Hochschule Karlsruhe, llegando a ser dirigido por Sir Colin Davis, Boulez o Sir Simon Rattle. La faceta de director, seria confirmada tras la obtención del Donatella Flick, de Londres, que le serviría para ser nombrado director asistente de la O.S. de Londres, entre 2004/6,antes de pasar a la O.N. de Francia, en donde mantuvo una intensa actividad en los conciertos del Théatre des Champs Elysées. El trompetista sueco Hakan Hardenberger, se especializó con Bo Nilsson, y en París con Pierre Thibaud, ampliando en Los Ángeles con Thomas Stevenson. Su presentación en nuestro país, la realizó dentro de los ciclos “Palau 100”, de Barcelona, con la obra “Aerial”, un concierto para trompeta y orquesta de H.K.Gruber, con la O.S. de Londres, dirigida por Daniel Harding, un músico que se ubica dentro de la llamada “Tercera Escuela Vienesa”. Fue dinamizador de la propuesta “MOB-art & tone-Art”, junto a Kurt Swertsik y Otto M. Zykan.

Henri Fredien Tomasi (1901/71), es un músico entre corrientes con raíces en los Conservatorios de Marsella y París y que se daría a conocer tras recibir el prestigioso “Prix de Rome”, de 1927, campo abierto para lo que será su mayor tentación, las artes escénicas, con resultados como “L´Atlantide”, basada en un texto de P. Benoit; “Miguel Mañara”, sobre Milosz; “Le Triomphe de Joanne”, partiendo de Ph. Soupault o “Il Poverello”, que remite a A.Bonheur, obras a las que se añaden ballets como “La Grisi” y “La Rosière du Village”. En el espacio concertante, no menos abundante, incluye este “Concierto para trompeta”, composición de 1948, profundamente imbuido de las corrientes cercanas al jazz, y que desde hacía un par de décadas venía tentando a los compositores franceses. Aquella generación de trompetistas blancos avanzada por Nick La Rocca y que tendrá un modelo a seguir en Bix Beiderbecke o Red Nichols, jazz perfilado y un sonido de trompeta que se calificará como “purificado”. Red Allen, otro maestro, sabría definir el cambio de énfasis, en principio levemente insinuado, a partir de una sonoridad hacia el fraseo ligero. Corrientes en estas tendencias “cool”, serán propuestas por Clark Terry, en un estilo nuevo y personal. Detalles y aspectos que Tomasi incorporará a su concierto, y que para seguidores de su planteamiento, no supondrán una sorpresa o un débito servil a esas procedencias no tan foráneas.

Louis- François- Marie Aubert (1877/1968), apreciado en su tiempo, había sido alumno directo de Gabriel Fauré y condiscípulo de Maurice Ravel, dándose a conocer en París gracias a la “Fantasía para piano y orquesta”, que se estrenó en 1901, teniendo como solista a Louis Diémer, pero mejores resultados obtuvo con la ópera “La Foret Bleu”, llevada a escena en la Opera-Comique y en cuanto a la jornada que no afecta, uno de los poemas sinfónicos que le dieron cierta celebridad, se trata de “Habanera”-obra que abre el concierto-, además de los “Six poèmes árabes”, en esta vertiente orientalista o el ballet “Cinema”, estrenado en París en 1953.

Salome, aquella temible princesa judía, acapara la atención de la sesión, la hija de Herodias Filipo, vengadora, voluble, morbosa y obsesiva, se convirtió e icono del arte procaz y de la lírica, dejándonos un reguero de fuentes inagotables argumentos que sabrán aferrarse a su figura, excitando el ánimo de compositores como Antoine Mariote, Richard Strauss o Florentz Schmitt. Florentz Schmitt, halagado por Stravinsky, G.Enescu o Henri Dutilleux, es autor de “La tragédie de Salomé Op. 50” (1907), efectivamente, una nueva pincelada de tintes orientalistas, que alcanzaría 50 representaciones, en una especie de poema sinfónico coreográfico, para un reducida orquesta de cámara, y que estimularía en el autor una inmediata ampliación, dos años después, para gran orquesta, precisamente la que se interpreta en la actualidad, recibiendo los parabienes de Igor Stravinsky, quien reconocerá perceptibles influencias en obras como “La consagración de la primavera” o en “El pájaro de fuego”. Entre ambos músicos, hubo una empatía que se mantendría durante años, en parte gracias al excelente recibimiento del ruso en París, auspiciado en gran medida por Florent Schmitt. Una amistad que terminaría en un distanciamiento, a consecuencia de las opiniones de Stravinsky, sobre su evolución posterior.

“La danza de los siete velos”, página escalofriante de la “Salomé “, de Richard Strauss, un candente estremecimiento que, como tantos de los poemas sinfónicos, acabarán dando el salto a contextos ajenos. “Salomé”, complaciente y libidinosa, logra las ansiada pretensiones en medio de un charco de sangre llevado al límite de una situación gracias sus contorsiones que traerán como galardón la cabeza de “Jokanaán”. El desgarro del simbolismo literario, magnificado por una pieza instrumental del más crudo expresionismo, y que logrará obtener el mejor partido del drama de Oscar Wilde, resumido de forma concentrada en este monodrama en un único acto, sin pausa ni reposo y en el que el punto de equilibrio en la balanza, lo pondrá el libreto de H. Lachmann, para el estreno en Dresde a finales de 1905, que contaría como primera intérprete a Marie Witich, en el temible rol y bajo la dirección de Ernst von Schuch. Strauss, además de la adaptación alemana, realizaría otra con el texto original del propio Oscar Wilde y que prácticamente quedó fuera de uso para las representaciones.