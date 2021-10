Hartazgo y tristeza

EL tema de la salud mental va a seguir ocupándonos mucho tiempo, o debería hacerlo, porque está bien ocuparse de los ciudadanos. Un país es lo que son sus ciudadanos, no lo que son sus políticos.

Ahora bien, todo empezó antes de la pandemia y empeoró con la pandemia. Que todo este mal se interprete como el resultado del confinamiento, la tristeza, la pérdida de tantos trabajos, el enfriamiento de las relaciones afectivas por la distancia, la sensación de que las vidas han dejado de pertenecernos completamente, es algo que puedo entender. El desgaste psicológico producido por la soledad, por el fin de las rutinas que a veces nos sustentan, por la imposibilidad de tocar al otro, de sentir su mano o su mejilla, se puede entender, sin duda alguna.

Pero llevamos ya algunas décadas de confusión e incertidumbre, lo que algunos consideran un periodo de transición (aunque demasiado largo). Como si la realidad se estuviera reestructurando, pero sin encontrar su sitio. Lo que implica, claro es, multitud de pruebas, ideas para un futuro que nunca se alcanza, senderos que se bifurcan sin saber cuál sería mejor tomar. La duda es muy humana, lo digo en el nombre de Shakespeare y de los filósofos existencialistas, a los que hoy se considera muy pesimistas y algo gafes.

La pandemia ha venido a rematarnos. Y luego, estas cenizas resurgirán o no. Hay un asunto de pobreza galopante, y sepan que gran parte de esta otra epidemia, la de depresión y ansiedad, tiene que ver con la gente que no puede llegar a final de mes, y a veces casi ni al principio. Al derrumbamiento de algunas seguridades, a la caída de los decorados del futuro, al terror de las decepciones y la incertidumbre, se ha sumado, simplemente, la pobreza.

Sucede que venimos alimentando el monstruo de la tristeza demasiado tiempo. A los ciudadanos se les pide mucho, no hay límites, se considera que siempre pueden ir más allá. No hay tregua en las peticiones, en las exigencias. Se les demandan atenciones sinnúmero, han de rellenar mil documentos, agilizar su conocimiento tecnológico, aunque sean viejos y estén cansados, porque los cajeros (el hueco en la pared) empiezan a ser algo del pasado. Empieza a ser difícil hasta manejar lo propio, que parece ajeno.

Celebro este súbito interés por la salud mental, tras la demolición provocada por la pandemia. Pero no es sólo eso. En realidad, se trata de esta vida que nos dan. Esta tensión, este estrés, esta demanda continua de atención. Vivimos más hacia afuera que hacia adentro. Consumimos sin cesar toneladas de información, no siempre fiable, llegan a nosotros con todas las alarmas, con todos los miedos, y con muy pocas alegrías. Poco a poco nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de todo ese ruido. No quieren que nos desconectemos, no quieren que ignoremos a la gran maquinaria. Convierten nuestra vida en un lugar azotado por todos los vientos, donde no hay forma de asirse, donde todo es volátil, cambiante, incontrolable.

Y, finalmente, la tecnología. La sofisticación tecnológica que nos proporciona places inmediatos, un acceso total al mundo (aparentemente), pero que a cambio demanda cierto grado de sumisión (recopilación sistemática de datos de los individuos, reconocimientos faciales...), y, a la larga, una limitación de la libertad. Estamos vaciando nuestras vidas por lo externo a nosotros y por lo periférico, y olvidándonos de los nuestros y de nuestro corazón. Se tensan las relaciones, se siembra odio y simpleza. No es de extrañar que la depresión y la ansiedad se hayan adueñado de tanta gente.