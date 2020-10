Hasta mayo de 2021

ESTADO de alarma hasta mayo. Éste es el resultado de un despropósito. Los ciudadanos no lo hemos hecho bien y nuestros gobernantes no estuvieron a la altura de las circunstancias. Que la pandemia haya llegado a los altísimos niveles en los que nos encontramos tiene mucho de imperdonable y nos preguntamos por qué no se han tomado antes medidas drásticas –atendiendo a criterios de competentes expertos– y si, también, las que ahora se están asumiendo son suficientes, y las adecuadas, teniendo en cuenta los datos de los que cabe partir.

Empezamos con este tormento en marzo. Después, durante un tiempo, nos dieron, y nos dimos, unas relativas vacaciones. Volvimos a nuestras vidas de siempre, más tarde, como si no pasase nada que no fuese ponerse una mascarilla, mantener una cierta distancia de los demás –que se llamó “social”–, y lavándonos las manos, cada cual, de cuando en cuando.

Y mientras hacíamos esto los números de afectados fueron subiendo y subiendo hasta llegar a la situación actual, como una sociedad desnortada que se equivocó, en este orden de cosas, prácticamente de una forma sistemática, en lo individual y en lo colectivo, como gobernados y como gobernantes.

Ahora volvemos a recluirnos, en la medida de nuestras posibilidades, desde la convicción de que nos quedan, por delante, meses y meses en los que todos los cuidados que podamos permitirnos serán pocos. Ojalá que quienes nos gobiernan tomen, ahora, las medidas acertadas, pensando en el corto y en el medio plazo (solo se pensó, y deficientemente, en el cortísimo plazo), aprendiendo de los errores cometidos para poder salir de esta pesadilla lo menos maltrechos posible, con unas directrices sopesadas, claras y efectivas. Llevémoslo, todos, con la prudencia y serenidad precisas.