¿Hay motivos para sonreír?

AUNQUE es indudable que la desaparición de las mascarillas, aunque sólo sea de momento al aire libre, tiene un poderoso perfume de libertad, como decíamos ayer, no me cabe duda de que son otras cosas las que tenemos que reconquistar, cosas lastimosamente perdidas, olvidadas, o dejadas de lado a causa de la pandemia. Y no sólo por la pandemia.

El gobierno, la ministra Darías, y por ahí, nos presentan este nuevo escalón de libertad, no exenta de miedo, en las mismas puertas del verano. Bienvenida sea, aunque, como habrán visto, son muchos los que se han tomado esta libertad (tan deseada, por otra parte) con mucha cautela, pues nada es totalmente seguro, y ahí tenemos algunas variantes que amenazan peligrosamente.

Hay una colisión entre el profundo deseo de liberar nuestras bocas y el temor a hacerlo demasiado pronto. Como dicen algunos, en poco más de un año han cambiado nuestras vidas drásticamente, puede que también la forma de trabajar. Y, desde luego, nuestra percepción del peligro.

Aunque volver a respirar sin agobios, sonreír abiertamente y, sobre todo, poder ver las sonrisas de los demás, es una gran noticia, y un magnífico cartel para quien quiera vender optimismo, no es menos cierto que hay muchos asuntos que han quedado postergados por este silencio denso y prologado de la pandemia, o que, de alguna forma, han surgido con fuerza justo ahora.

Sigo teniendo la sensación de que se presta demasiada atención a lo que funciona mediáticamente, o a las modas impuestas por los gurús globales, también al peso de los dogmas de la actualidad, que los hay y muy poderosos, y no tanto a los asuntos más domésticos, más inmediatos, que desde luego tienen menos lustre comunicativo.

La caída de las máscaras nos ofrecerá la sonrisa de los otros, y nos permitirá mostrar la nuestra, es muy cierto, pero mucho me temo que un gran número de esos nuevos rostros alumbrarán de inmediato los miedos latentes y las numerosas preocupaciones, los rasgos, aunque sean psicológicos, del terror sufrido, de esa sensación de inseguridad, de esa fragilidad ya innegable, incluso en el mundo desarrollado, a la que nos vemos abocados.

Quiero decir que está muy bien pensar en las sonrisas ante la nueva libertad, pero la mueca de la desesperación, estoy seguro, ha estado dibujada en el rostro de muchas personas debajo de esa mascarilla que a todos nos anulaba un poco, aunque nos protegiera: quién sabe lo que escondía bajo la tela el rictus de nuestros labios.

Dicen que la gente se ha mirado a los ojos más que nunca, ya que era lo único visible, y en ellos se habrá encontrado, no tengo ninguna duda, no poca tristeza y una dolorosa perplejidad sobre cómo todo puede torcerse gravemente, especialmente para los más desfavorecidos.

Algunos medios han empezado a hacer estudios y encuestas sobe el daño laboral que deja la pandemia. O sobre uno de los problemas históricos de este país: la vivienda. Aunque todos tenemos derecho a una, la realidad es conocida. Y si ya antes del virus la situación era muy grave, imagínense ahora.

Caerán las máscaras, mostraremos al fin el rostro, pero el miedo y la desolación no van a desaparecer fácilmente. Porque tenemos a muchísimos jóvenes con un futuro dramático ante ellos, porque hay muchas ilusiones rotas. Muchas familias en apuros. Y no se puede pedir eternamente cosas a la gente mientras las dificultades y las amarguras se erizan a su alrededor. Está bien reconquistar la calle y la sonrisa. Pero hay que tener buenos motivos para sonreír.