Hay muchas cosas que salvar

LLEGAMOS al final de noviembre y, por supuesto, ya aparece la Navidad en el horizonte. Es un asunto comercial, también turístico, con algunas iluminaciones asombrosas: quizás esto es cuanto podemos esperar del nuevo Siglo de las Luces.

No me parece mal, en tiempos de gran dureza económica, que cada lugar se busque la vida para aprovechar el consumo navideño y para lograr que aflore al menos un poco de alegría, que no sabemos lo que va a durar. Soy bastante navideño desde niño, y creo que tiene que ver con el abeto que mi padre traía a casa por estas fechas (de las pocas cosas a las que teníamos acceso en aquellos días oscuros). Hay algo de cuento infantil, de envoltorio literario, en esos recuerdos frágiles: no tuve más magia, me parece, que las pequeñas luces enroscadas en el aire, en tardes de frío helador.

Los tiempos han cambiado mucho, ese brillo cegador de la tecnología: casi no se puede sorprender a nadie... Ni a los niños. Sin embargo, en las televisiones ha regresado la frase favorita, casi ‘dickensiana’: ‘salvar la Navidad’. Creo que tiene muchos significados. Salvarla, sí, para el comercio, para el turismo, para la hostelería, pero también para nosotros mismos. A pesar de vivir en el futuro, no dejamos de perder instantes de alegría. Los mejores momentos se evaporan. Este futuro tan vertiginoso nos propina grandes dentelladas. Hay un lobo escondido en este bosque futurista. Hay un aroma de derrota.

Siempre digo que a los ciudadanos se les exige demasiado: prácticamente todo. Y eso explica ese crecimiento del malestar, que tiene, también, un componente psicológico. Las noticias no son buenas. La pandemia parece tomar fuerza en algunos lugares de Europa, incluso del centro de Europa. Alemania y Austria presentan cifran preocupantes. España, país del sur, a menudo contemplado con cierta suficiencia por las grandes economías, ofrece datos mucho más optimistas, con un elevado porcentaje de población vacunada, pero, en cualquier caso, los contagios parecen aumentar en mayor o menor medida. Y ya se está administrando la tercera dosis de refuerzo.

Nos ha tocado vivir un tiempo complejo, aunque, bien mirado, nada comparado a las grandes tragedias que surcaron el siglo XX. Estamos inmersos en cierta confusión, la de un siglo algo perplejo, seguramente adolescente (los síntomas de inmadurez se repiten). Todos los momentos de cambio son confusos, y más si están envueltos en una pandemia. Y no hay muchas esperanzas de que surja por fin un Renacimiento, como algunos soñamos: al contrario, parece que la sociedad se va haciendo menos flexible, más doctrinaria, más autoritaria, aunque sea a veces de una manera sutil.

No, no hablo de las protestas que florecen en Europa por los nuevos confinamientos: entiendo el hastío, entiendo la necesidad de vivir en contacto con los otros, entiendo el problema de la soledad (más en una sociedad envejecida como la europea). Y hay cosas peores, como el deterioro psicológico, la necesidad de preservar la salud mental: parece que por fin empieza a tomarse en serio, y es uno de los logros de este año. Pero no creo que sea inteligente apartarse de la ciencia y de lo que la medicina aconseja. La nueva ola de la pandemia, si es una nueva ola, lo está demostrando.

Hay que volver a la política amable y comprensiva. Hay graves problemas en marcha: desabastecimiento, enorme encarecimiento de bienes básicos (y no sólo de la luz). La demanda de ayuda para los desfavorecidos es grande en todo el mundo. ¿Salvar la Navidad? Creo que hay muchas cosas que salvar: antes de que sea demasiado tarde.