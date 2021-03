Hay que repensar la cosa

OYE, tenemos que hacérnoslo ver. Este que te voy a comentar no es el único asunto de tal índole, pero puede que haya sido uno de los que suscitó más tratamiento mediático. Me refiero a todo lo que ha sucedido en los últimos años

–nada menos que diez– con la Sociedad General de Autores de España. Nadie calló nada, o eso parecía, hasta que va y llega la absolución del tal Tedi Bautista, y entonces sí, parece que todos callan.

Yo, por ejemplo, que no conozco en absoluto los interiores de la referida Sociedad, dejándome llevar por todo lo que fueron diciendo los periódicos, televisiones y radios, llegué al convencimiento de que ahí dentro, y especialmente el citado, todos eran unos chorizos. Que ahí se había delinquido hasta con recochineo. Y va, y nada. Limpios como patena.

Me siento, otra vez, decepcionado por la extraordinaria lentitud con que la Justicia resuelve sus asuntos en España. Tarda tanto que acaba por no ser justa. Esto ya se ha dicho muchas veces, y es verdad. Pero ahora mismo no me basta con eso, porque a la decepción judicial se me añade la duda de que, si las cosas son como los tribunales ahora dicen que han sido, entonces ¿qué tipo de información, aparentemente tan poco contrastada, se fue emitiendo sobre el asunto durante nada menos que una década?

No creo que haya sido yo el único, ni mucho menos, que prejuzgase la culpa de los acusados. Más bien creo que esa fue la opinión mayoritaria de los españoles, excepción hecha quizá de ellos mismos y algún allegado. Los hemos condenado con eso que se llama la pena del telediario, que también se podría decir que mediática, más en general, dejándonos llevar por la credibilidad que nos suscitan los medios, la cual sale forzosamente dañada de la vuelta atrás forzosa de todo o casi todo lo que se haya dicho.

Sí, repito: los medios de comunicación y los que vocacionalmente nos acogenos a ellos, tenemos que hacernos mirar lo que hemos hecho en este y parecidos casos, en los que se haya podido producir tal enjuiciamiento mediático. Si los medios no pueden protegernos de esos errores, ¿quien podrá hacerlo? Os lo digo yo: nadie.

Hay ya varias cosas en torno a las cuales debemos levantar protecciones. Esta de la confianza en los medios de comunicación –ensamblada con la profesionalidad e independencia de sus practicantes–, quizá sea una de las más importantes. Desde luego, haciendo argamasa con ella y la descalificación general de la política, creo que no se puede levantar edificación ninguna. Y eso es incluso peligroso.