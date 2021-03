Hay que salvar la primavera

LA verdad es que todo este ruido de la política no debería estropearnos la primavera. Vale mucho más un almendro en flor. Hace tiempo que nos hemos acostumbrado a la furia de las esferas, creyendo que es música celestial. Si nos faltara, nos sentiríamos extraños. Esa es la razón, supongo, por la que los tertulianos y analistas en general siguen mirando las vísceras de la política, mayormente la madrileña, sobre las mesas vanguardistas de los platós. Ahí se filetean hoy los hígados de pato.

Lo importante no es que llegue el cuatro de mayo, sino la primavera. Tenemos que relativizar la política, aunque nos digan que eso tiene sus peligros. La democracia va de la libertad y el bienestar de la gente. Tener que sufrir la banda sonora de esta película a veces surrealista no debería ser estrictamente necesario. Un año después de la pandemia, seguimos con el personal embozado por el miedo al contagio y ese otro contagio, el de la tristeza y la depresión, que contaba Errejón en el congreso con aire melancólico. Justo ahora, que la izquierda de la izquierda vuelve a cortejarlo.

Sorprende que a las primeras de cambio vuelva el relato agotador de los consensos imposibles, de los diputados que van y vienen, de las mociones que no llegan a lograrse y se rompen en vivo y en directo, formando una burbuja de declaraciones que merecería un bonito análisis del discurso. Hay una verbosidad barroca, aunque algo cutre, que en lugar de explicar las cosas logra que se enreden aún más. Y luego está también, esa estética de Berlanga que es lo que nos salva, ese absurdo tan nuestro. Porque Berlanga es el que mejor ha manejado la sátira desde Quevedo.

Los periodistas no tienen queja. Se aprestan ante las puertas de las oficinas o del Congreso, o llaman a los abajo firmantes a los platós, para que larguen por esa boquita. Muchos sólo hablan por boca del asesor, gurú, coach, estratega, spin doctor o druida. Hay un discurso que es como una oración, una letanía, y hay que saberlo de memoria, para no desentonar entre los tuyos. Menos mal que aparece algún verso suelto, no muy lírico, la verdad.

En el Parlamento han vuelto a volar las preguntas de acero, sin embargo muchos quieren pasar pantalla, en este mundo de videojuego. No entran al trapo de la provocación, ni a las preguntas incómodas. Ven a Iglesias como el tigre que han convertido en peluche, por un ensalmo localista, aunque capitalino. No estaría yo tan seguro. Pero es cierto que la movida del vice no se entiende en algunos lugares y se aplaude en otros.

Ayuso también quiere pasar de frame, mientras Ciudadanos se ata al último mástil en medio de la tormenta. Ayuso se atribuyó de alguna forma la magia de apartar a Iglesias del Gobierno, o eso dijo, como quien saca a Excalibur de la roca. Parece feliz con el terremoto, o disimula muy bien, como si fuera por ahí coronada con esas guirnaldas de la alegría de mayo, cuando los enamorados van a servir al amor.

Pero en realidad Iglesias se ha despojado del sayón gubernamental para salir al encuentro de la última batalla. Y algunos ven un relato épico que no envidia nada a la materia artúrica. La mesa redonda implicaba que todos eran iguales: está colgada en la catedral de Winchester. Es una trola, seguro, pero mola: hoy la épica es más de andar por casa y por los platós.