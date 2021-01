El cómic forma parte de nuestras vidas desde muy pronto. En muchos casos, es lo primero que leemos. En mi caso, fue lo segundo. Antes, fueron Víctor Hugo y una cosa que se dio en llamar Cuentos de hadas de América del Norte, que incluía (la denominación era, creo que definitivamente, exhaustiva) el inmenso Rip Van Winkle de Washington Irving. Pero luego, como un maná prodigioso, llovieron felicidades sin cuento: Dick Relámpago, el Rey de la Pradera, y El Superhombre, versión hispana (argentina) primigenia de Supermán, y, por supuesto, todo lo que en los 50 y 60 se producía aquí: Roberto Alcázar y Pedrín (recuerdo una portada en la que este último hacía desplomarse a un enemigo... con la mano vacía, sin revólver; de lo que era capaz la censura muy pocos lo saben), y, por supuesto, El Jabato, y El Capitán Trueno...

Capítulo aparte lo constituiría el TBO (plenamente orgulloso, les contaré que, muchos años después, uno llegó a trabajar allí, en compañía, entre otros, de Vallés, a quien, en la prueba de admisión, ofrecí tabaco; Ducados, para ser exactos: “¿Quieres negro?”, a lo que él me contestó: “Si, Bwana”). Si al principio este arte estaba irremediablemente ligado a la infancia, pronto superó fronteras. Umberto Eco, por ejemplo, lo dejaba claro: “Puedo leer la Biblia, Homero o Dylan Dog (esa cumbre estilística) durante días y días sin aburrirme”...

LA MALA LECHE

En este microcosmos, la labor del guionista es tan importante como la del dibujante. Que se lo digan, si no, a Alejandro Jodorowski, que trabajó conjuntamente con ídolos máximos como Moebius. O que tengamos en mente a Uderzo y Goscinni, padres conjuntos e inseparables de Ásterix. Y qué decir de la incursión en el género de algún gigante de las letras como Dashiell Hammett... Pues bien: el cómic sigue estando en el mejor momento de su carrera deportiva. Hace unos días, me llegó un ejemplar de La mala leche, cuya autora es la lúcida Henar Álvarez, a quien ustedes conocen de sobra a través de diversos y populares programas de radio y televisión: Leit motiv, de Andreu Buenafuente, Buenísimo bien, de la SER, de Quique Peinado y Manuel Burque; con Leticia Dolera, en la misma cadena... ¡Ah! Y por ser guionista de Hoy por hoy, y tertuliana en múltiples frentes y... El volumen está ilustrado por alguien realmente muy curioso, Ana Müshell, y ha sido publicado ahora por Planeta. ¿Y el resultado? Pues qué les diría: fresco, brillante, lleno de ideas, descarado, proclive a no tomarse nada en serio, desternillante, y en donde el feminismo, la maternidad y el sexo están íntimamente mezclados, agitados y revueltos... Una alegría desbordante, señoras y señores...