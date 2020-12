Henry Purcell y G.F.Haendel, dirigidos por Carlos Mena

Concierto especial de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Coliseum de A Coruña-20´00 h.-, con un programa en el que destacan una serie de “anthems”, de Henry Purcell, una selección de su obra “Music for the Funeral of the Queen Mary” y otra de “El Mesías”, de G.F. Haendel, destacando la colaboración del coro de la propia orquesta, el protagonismo de la soprano Jone Martínez y el contratenor Carlos Mena, quien a su vez será director. Reciente fue la participación de Mena en la programación Lirica de A Coruña, con el “Concerto 1700, entre obras de José de Torres y G.Bonnoncini, en coproducción con el “CNDM”. Mena se formó en la Schola Cantorum Basiliensis, con R.Levitt y Renée Jacobs y a lo largo de su carrera fue dirigido por notables artistas: O.Dantone, C.Coin, Andrea Marcon o G.Leonhardt. Su repertorio se centran en el ámbito barroco, entre los grandes compositores, pero también muestra interés por músicos actuales: J.María Sánchez Verdú, Jesús Torres, G.Erkoreka, J.Magrañé, G.Benjamin o Stefano Gervasoni y autores como Benjamin Britten –“Death in Venice” o “Night´s Dream”. Fue residente del “Beaux Arts” de Bruselas, del “CNDM” y de la “O.Ciudad de Granada”. La soprano Jone Martínez, estudió en el Conservatorio de Leioa y en el Crisóstomo Arriaga, de Bilbao. Tuvo como maestros a Maite Arruabarrena- en técnica vocal- y a Maciej Pikulski- en interpretación y repertorio-, estudió también con Carlos Mena profesionalmente asiste a coros como “Kantoria”, “Vocalia Taldea” y artísticamente interpretó obras que van desde Haendel a F.J.Haydn, Monteverdi o el Mozart del “Requiem”, ofrecido en A Coruña.

Purcell merece atención por el género de los “anthems”, breves piezas y que con fortuna fueron excelentemente tratados por Alan Smith a través de los catálogos temáticos realizados por Franklin B.Zimmerman, la mayoría de ellos para coro con acompañamiento de órgano o un continuo instrumental. Un género que para el músico inglés, nacido en un medio propicio para dedicarse a la música, por su entorno familiar, será el equivalente a las cantatas en Johann Sebastian Bach, una forma que parte de una obertura con todo tipo de modificaciones, en el espacio de la búsqueda de experimentaciones. Los primeros deben bastante al estilo polifónico del “full anthem”, cercano al de W. Byrd, que satisfacía los dictados del conservador Tudway (“O God, than art my God”). También la misma influencia ejercerá el “verse anthem”, entonces muy en boga a través de John Blow, quien había sido su principal maestro. Los textos varían según la ocasión, como es el caso de los recibidos de los salmos diversos o las Escrituras. Los “full anthems”, comprenden coros escritos en un estilo polifónico, más o menos de carácter arcaico, en camino hacia los “verse anthem”, en los que los solistas tomarán relieve frente al coro.

En programa “Lord, what is man, lost man”, sobre una paráfrasis del salmo 8. Tres secciones partiendo de la primera en Sol m., opuesta a la segunda “Oh! for a quill”, que resulta un aria y la tercera, un “Alleluia”, de plenitud, desarrollada con un primer tiempo con una escritura en imitación entre la voz solista y el apoyo, que juega un rol claramente concertante y virtuoso. Vocalizaciones que destacan por las notas repetidas. “Now what the Sun hath veiled his Light”, sobre un texto de William Fuller y escrito para soprano y bajo continuo. El conjunto de esta forma de canción sacra, se apoya cuidosamente en un “ground” riguroso en medidas, ajustándose la melodía lírica y noble, progresivamente a los melismas y a los ritmos punteados que conducen a un expresivo “Alleluia” final. “Morning Hymn, Thou wakeful shepherd”, de 1688, nos lleva a un Purcell en momentos críticos por el cambio de dinastía. Si por un lado Carlos II había sido un entusiasta de la música, Guillermo será un personaje aburrido y seco, enfermo de asma y que odiaba Londres.

Dentro del mismo género, la “Music for the Funeral of Queen Mary”, la reina había muerto el 28 de diciembre de 1694, y la música se ofreció el día de su entierro, el 5 de marzo de 1695, en el transcurso de un fastuoso ceremonial en procesión, en la Westminster Abbey, en la Capilla Henry VII. La obra no tuvo una edición propia conservándose una versión en cuatro volúmenes manuscritos de obras del autor, conservados en la Biblioteca del Collége Oriel”, en Oxford. Tres “anthems”, previstos para un oficio fúnebre (“Man that is born of a Woman”, “In the midst of Life we are in death” y ”Thou knowest, Lord, The secrets of our hearts”, y con una música instrumental que observa diferencias con respecto a la versión revisada para aquellos funerales. La marcha y la canzona, provienen de una tragicomedia compuesta en 1692, sobre un texto de Thomas Shadwell, de 1676, “The Libertine” o “The Libertine Destroyed”, cuyo tema es una adaptación de la leyenda de “Don Juan”. La marcha titulada en la ópera “Prelude”, introduce la primera escena del quinto acto.

Una selección de “El Mesias” de Haendel, propicio en las programaciones en estas fechas, como ya pudimos disfrutan en concierto coparticipativos en temporadas anteriores, coros de aficionados junto al de la “OSG”. Decía Christopher Hogwood que la vigencia actual de “El Mesías”, hace difícil comprender que para Haendel su composición fue una empresa ocasional, insegura en sus resultados y probablemente irrepetible, Es el único oratorio verdaderamente sacro que escribió, fue el único que se interpretó durante toda su vida en un edificio consagrado, y sin embargo, fue pensado según las palabras de Jennens, como un escogido entretenimiento. Jennens, el libretista, merece un mayor reconocimiento del que la historia le ha concedido, siendo además el artífice de tentar a Haendel para abordar el proyecto.